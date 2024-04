Il prossimo 10 aprile, presso le prestigiose OGR di Torino, si terrà un evento di grande rilevanza per gli aspiranti imprenditori e i creatori di startup: “How to Build a Strong and Scalable Business Model for your Startup”. Organizzato da Blue Factory, l’incubatore di ESCP Business School, questo appuntamento gratuito (al quale serve però l’iscrizione) si inserisce nel contesto del ciclo di incontri denominato “Entrepreneurship Toolkit – Practical Tools for Startup and Business Creation”.

Un secondo appuntamento promettente

Dopo il successo riscontrato nel primo incontro, mercoledì si prepara la seconda serata del ciclo. Il focus sarà sulle strategie di sviluppo e crescita delle startup, con particolare attenzione alla solidità del modello di business.

L’evento si terrà presso le OGR di Torino, in Corso Castelfidardo, 22, e sarà possibile parteciparvi gratuitamente previa registrazione tramite il link disponibile. Questo incontro è supportato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e vede la collaborazione di importanti realtà come Talent Garden, OGR Torino, Nexto e ToTeM.

I relatori

Tra gli illustri relatori che interverranno durante l’evento, spiccano nomi di spicco nell’ambito dell’imprenditorialità e dell’innovazione. Ludovico Del Carretto di I3P, Enrica Bonora di Plug and Play Tech Center, Martin Olczyk di Techstars, Michele Osella della Fondazione Compagnia di San Paolo e Matteo Pessione delle OGR Torino porteranno la loro esperienza e conoscenza a beneficio dei partecipanti. A moderare l’incontro sarà Simone Marino, Head of Blue Factory Italy.

Entrepreneurship toolkit: un percorso formativo

Blue Factory, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, ha lanciato “Entrepreneurship Toolkit – Practical Tools for Startup and Business Creation“. Questo ciclo di incontri, che si protrarrà fino a giugno, si propone di offrire strumenti concreti e pratici per la creazione e lo sviluppo di startup. L’obiettivo è promuovere la cultura imprenditoriale sul territorio, incoraggiando la nascita di nuove realtà aziendali con un occhio di riguardo all’impatto sociale e alla sostenibilità.

Questo percorso formativo si rivolge a chiunque abbia l’ambizione di avviare una startup. Grazie alla collaborazione con esperti del settore, i partecipanti affronteranno tematiche cruciali, dalla validazione delle idee alla scalabilità del business, passando per l’adozione di nuove tecnologie, la definizione di strategie di crescita e la raccolta fondi.

Agenda dell’evento

L’evento del 10 aprile seguirà il seguente programma:

6.00 – 6.30 pm : Accoglienza e introduzione al workshop

: Accoglienza e introduzione al workshop 6.30 – 8.00 pm : Workshop sulla costruzione del tuo modello di business

: Workshop sulla costruzione del tuo modello di business 8.00 pm: Aperitivo di networking

