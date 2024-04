AIDIFY, l’app torinese che che rivoluziona il customer care

Generative AI, una delle più grandi comunità mondiali su Linkedin dedicate all’intelligenza artificiale, ha recentemente identificato i 5 migliori strumenti di IA al mondo. Tra questi spicca AIDIFY, un’app sviluppata dalla digital factory torinese IDT in collaborazione con un team di ingegneri del Politecnico di Torino. Già adoperata in oltre 30 paesi, AIDIFY si posiziona come un’avanguardia nell‘utilizzo dell’IA nel settore del customer care.

Evoluzione dell’assistenza clienti e democratizzazione dell’IA

IDT, con oltre 15 anni di esperienza nel business digitale, ha avviato il progetto AIDIFY per anticipare la trasformazione radicale che l’IA porterà nel mercato dell’e-commerce. Fondatore di IDT, Carlo Tafuri, ha guidato il team di ingegneri per creare un’app che sfrutta il potenziale di Chat GPT per l’assistenza clienti.

Fino a poco tempo fa, l’adozione di assistenti virtuali basati sull’IA sembrava riservata alle grandi catene e-commerce. Tuttavia, grazie all’innovazione di IDT, questa tecnologia diventa accessibile a tutti i siti e-commerce, indipendentemente dalle loro dimensioni o risorse. Si apre così una nuova frontiera per l’industria, dove l’IA diventa uno strumento democratico per migliorare l’esperienza del cliente.

AIDIFY, Il futuro del customer care

AIDIFY rappresenta un cambiamento di paradigma nell’assistenza clienti per gli e-commerce. Grazie all’IA, l’app gestisce il customer care in modo veloce, continuo e multilingue, senza la necessità di personale dedicato. Questo significa che i siti possono offrire assistenza 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, in qualsiasi lingua, migliorando significativamente l’accessibilità e l’esperienza del cliente.

L’assistente virtuale di AIDIFY scansiona il sito e fornisce agli utenti informazioni dettagliate sui prodotti, sui metodi di pagamento e sulle spedizioni. Inoltre, è in grado di rispondere alle domande dei clienti, consigliare prodotti personalizzati e aggiornare gli utenti sullo stato dei loro ordini in tempo reale. Questo non solo ottimizza il processo di acquisto, ma libera risorse umane per attività ad alto valore aggiunto come la fidelizzazione del cliente e il repurchasing.

Implementando AIDIFY, i siti e-commerce possono facilitare l’internazionalizzazione fornendo un’assistenza multilingue e continua. Questo apre nuove opportunità di mercato, consentendo ai siti di raggiungere clienti in tutto il mondo e migliorando la loro esperienza d’acquisto.

