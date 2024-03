Torino – Blue Factory, l’incubatore d’impresa di ESCP Business School, in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo, presenta un’opportunità imperdibile per gli aspiranti imprenditori e i professionisti del settore con il ciclo di incontri “Entrepreneurship Toolkit – Practical Tools for Startup and Business Creation”. Questo innovativo programma, che si svolgerà da marzo a giugno presso diverse sedi in città, mira a promuovere la cultura imprenditoriale e fornire strumenti pratici per la creazione e lo sviluppo di startup.

Sei incontri gratuiti, incentrati sui temi dell’impatto e della sostenibilità

L’iniziativa prevede sei incontri gratuiti, aperti al pubblico e tenuti in lingua inglese, che avranno luogo in varie sedi di Torino. Il primo appuntamento è fissato per il 19 marzo presso il Talent Garden Fondazione Agnelli.

Il ciclo di incontri si propone di diffondere la conoscenza imprenditoriale e stimolare la nascita di nuove imprese, con particolare attenzione ai temi dell’impatto e della sostenibilità. Gli ospiti saranno protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione torinese, offrendo un’esperienza formativa unica nel suo genere.

L’“Entrepreneurship Toolkit” rappresenta un’opportunità formativa sia per coloro che desiderano avviare una nuova impresa sia per gli imprenditori che intendono potenziare le proprie competenze e il proprio network.

Il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo

Simone Marino, Head of Blue Factory Italy, sottolinea l’importanza del sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’implementare questo percorso formativo dedicato agli imprenditori e agli aspiranti startupper. Tale supporto è fondamentale per diffondere la cultura imprenditoriale e favorire lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali sul territorio.

Michele Osella, referente dell’iniziativa della Fondazione Compagnia di San Paolo, enfatizza l’importanza di iniziative come l’Entrepreneurship Toolkit nel posizionare Torino come un polo globale nell’ambito dell’innovazione. Attraverso progetti come questo, la Fondazione sostiene attivamente l’ecosistema imprenditoriale locale, promuovendo la creazione di nuove imprese e il loro impatto positivo sulla società.

Obiettivi del percorso formativo e modalità di iscrizione

L’Entrepreneurship Toolkit fornisce agli aspiranti imprenditori gli strumenti essenziali per avviare e far crescere una startup. Grazie alla collaborazione con esperti del settore, il programma affronta tematiche cruciali come la validazione delle idee, la scalabilità del business, le nuove tecnologie, le strategie di crescita e la raccolta fondi.

La partecipazione agli incontri è gratuita, ma è necessaria la registrazione ai singoli eventi su Eventbrite. Per ulteriori dettagli sul programma completo e per rimanere aggiornati sui prossimi workshop, è possibile consultare il sito web ufficiale dell’evento: https://escp-events.eu/entrepreneurship-toolkit.