Mamazen: una fabbrica di successo nel mondo delle Startup

L’avventura nel mondo delle startup è avvincente, ma la realtà è che molte di esse si scontrano con una dura prova di sopravvivenza nei primi quattro anni, con un tasso di fallimento che si attesta al 95%. Tuttavia, c’è chi riesce non solo a sopravvivere ma anche a prosperare, come dimostra Farhad Alessandro Mohammadi, fondatore di Mamazen, uno Startup Studio che ha rivoluzionato il modo di creare e sviluppare imprese innovative.

La storia di Farhad Alessandro Mohammadi

Farhad Alessandro Mohammadi, 47 anni, ha una storia di vita unica. Fuggito da Teheran durante la guerra civile, si è trasferito a Torino all’età di 11 anni con la sua famiglia. Dopo essersi laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, ha maturato esperienza come direttore e consulente commerciale per diverse aziende. Il suo percorso imprenditoriale ha inizio con la startup di consegne “green” chiamata Pony Zero, che ha ceduto al raggiungimento di un fatturato di 6 milioni di euro.

Uno studio che costruisce il futuro delle Startup

Nel 2018, a Torino, Mohammadi ha fondato Mamazen insieme al collega indonesiano Alessandro Mina. Si tratta di uno Startup Studio con un approccio unico nel suo genere. Contrariamente agli incubatori di imprese, Mamazen costruisce le proprie startup, adottando il modello di venture startup builder. Questo metodo si basa sul Dual Entity model, un modello di investimento statunitense che separa holding e studio, riducendo il rischio e velocizzando l’accesso al capitale.

Successo statunitense e sfide globali

Secondo i report di Gssn, il tasso di successo delle startup prodotte da un venture builder come Mamazen varia tra il 35% ed il 70%, a differenza delle startup “tradizionali” che falliscono nel 90% dei casi, secondo Forbes.

Il metodo Mamazen in azione

Mohammadi spiega il metodo di Mamazen, focalizzato sul Dual Entity model. Questo modello consente allo studio di abbattere i rischi, sviluppando solo le idee validate dal mercato. La holding, d’altro canto, investe solo nelle migliori startup, aumentando ulteriormente il de-risking dello studio.

Dal successo al piano ambizioso: 15 Startup entro il 2026

Mamazen ha lanciato con successo cinque startup nei primi cinque anni di attività, e l’obiettivo ambizioso è quello di crearne altre 15 entro il 2026. Progetti che vanno dal nutrizionista online al fisioterapista e veterinario a domicilio. Per finanziare questa crescita esplosiva, è in corso una raccolta di capitali di 10 milioni di euro, con già 6,2 milioni raccolti.

Il segreto del successo: un team unitario e motivato

Mohammadi attribuisce il 100% di successo di Mamazen a un team unito e coeso, con legami che si sono sviluppati nel corso di anni di collaborazione. La diversità di esperienze all’interno del team si combina in modo sinergico, creando una motivazione al massimo. La filosofia di Mamazen è chiara: il successo dell’azienda si traduce in successo per tutti i membri del team.

In conclusione, Mamazen emerge come un esempio luminoso nel mondo delle startup, dimostrando che con un metodo ben strutturato e un team coeso, è possibile affrontare la sfida imprenditoriale e ottenere risultati straordinari.