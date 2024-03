Il futuro radioso delle Nitto Atp Finals a Torino (investimenti e passione)

Il tifo scatenato per Jannik Sinner, l’incredibile impresa del campione altoatesino, ha segnato una pietra miliare nel tennis italiano. La sua vittoria lo ha reso il primo finalista italiano della storia delle Nitto Atp Finals, catturando l’attenzione del pubblico mondiale e innescando un’ondata di entusiasmo senza precedenti.

Il settimo trionfo di Novak Djokovic

Parallelamente, Novak Djokovic ha aggiunto un altro successo al suo palmarès con il settimo trionfo nel torneo di fine stagione. Il suo dominio continuo sul campo ha confermato la sua supremazia nel tennis mondiale, anche in un torneo così prestigioso come le Nitto Atp Finals.

Un successo senza precedenti per Torino

La terza edizione torinese del Master di fine anno ha riscosso un grandissimo successo, sottolineando l’esplosione della passione dei torinesi e degli italiani per il tennis. I numeri del report 2023, presentati durante una conferenza stampa a Palazzo Madama, confermano l’impatto straordinario dell’evento sul territorio e sull’audience.

Numeri record e soddisfazione dei partecipanti

Secondo le analisi condotte in collaborazione con Nielsen, Ernst&Young, YouGov Sport e OpenEconomics, le Nitto Atp Finals 2024 hanno generato una ricaduta economica di 306,3 milioni di euro, registrando un aumento significativo dell’esposizione mediatica del 152,3% rispetto al 2022. La soddisfazione dei partecipanti, dei partner e del pubblico è stata evidente, con nove intervistati su dieci che hanno espresso la volontà di ripetere l’esperienza con un incremento del 5% rispetto all’edizione precedente.

Torino la candidata ideale

Il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha sottolineato l’orgoglio della città nel ospitare le Nitto Atp Finals e ha dichiarato che i risultati in continua crescita fanno di Torino la candidata ideale per proseguire questo sodalizio anche oltre il 2025. L’investimento costante nelle manifestazioni sportive ha reso il Piemonte una regione di riferimento a livello internazionale.

La voce dell’assessore sport e politiche giovanili

L’Assessore Sport e Politiche Giovanili della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, ha enfatizzato l’importanza degli investimenti sulle Nitto Atp Finals e sugli eventi sportivi in generale. Ha evidenziato il lavoro di squadra che ha reso il Piemonte una regione leader nell’organizzazione di competizioni sportive di eccellenza, manifestando la volontà di sostenere ulteriormente questo impegno.

Il sogno realizzato e le sfide future

Il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha celebrato il successo delle Nitto Atp Finals e ha sottolineato l’importanza di nuovi investimenti e di nuove strutture per sostenere la crescita della passione per il tennis in Italia. Le indiscrezioni sulla permanenza del torneo a Torino fino al 2027, seguite da un trasferimento a Milano, mostrano la determinazione nel fronteggiare la concorrenza internazionale e nel garantire il futuro del tennis italiano.

Le Nitto Atp Finals non sono solo un evento sportivo di grande rilevanza, ma rappresentano anche un’opportunità per le città ospitanti di promuovere il proprio territorio e di consolidare il legame con il tennis mondiale. Torino, con il suo entusiasmo e la sua capacità organizzativa, si conferma una destinazione privilegiata per gli amanti del tennis e per i grandi eventi sportivi.