Seemposium 2024, cybersecurity in primo piano alle OGR di Torino

Le Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino si confermano ancora una volta come il fulcro dell’innovazione tecnologica in città, ospitando la terza edizione di Seemposium – Where Cyber Security Meets Reality. Questo evento annuale, organizzato da Sicuranext srl, punta a rendere la cyber security accessibile e comprensibile per tutti.

Cyber security, un tema centrale

Il 12 giugno alle OGR – Binario 3, l’evento inizierà alle 10 del mattino con una serie di interventi da parte di esperti provenienti da vari settori. Accademici, imprenditori e professionisti dei media discuteranno di cyber security, mirando a sensibilizzare il pubblico attraverso un linguaggio chiaro e accessibile.

I panel della giornata con relatori di spicco

L’evento sarà suddiviso in quattro panel tematici:

Cyberspace & aerospace: la nuova frontiera della sicurezza aerospaziale; Mobilità, smart cities e sicurezza dei dati: l’importanza della sicurezza nei contesti urbani moderni; Il linguaggio del futuro: dialoghi tra uomini e macchine; Food & cyber security: la sicurezza informatica applicata alla filiera produttiva e al consumatore.

Tra gli ospiti di rilievo ci saranno Riccardo Illy, Presidente del Polo del Gusto, Maura Latini, Presidente di COOP Italia, e Michele Fino, Professore all’Università di Pollenzo. Questi esperti discuteranno con Omar El Hamdani, giovane imprenditore di Pinerolo e fondatore di Sicuranext, di come la sicurezza informatica influisca sulla vita quotidiana.

Un evento gratuito aperto a tutti

L’evento è a ingresso libero con registrazione obbligatoria tramite questo link. È un’occasione imperdibile per appassionati di tecnologia, studenti STEM, manager dell’IT e professionisti del mondo accademico e imprenditoriale di confrontarsi e approfondire il tema della cyber security.

Seemposium non è solo un convegno tecnico; è un’opportunità per creare un dialogo tra esperti di cyber security e il grande pubblico. Grazie a Sicuranext, il messaggio della sicurezza informatica viene tradotto in un linguaggio comprensibile, superando le barriere del settore tecnico.

L’evento è reso possibile grazie al supporto di diverse aziende tra cui Elastic, Zucchetti Informatica, Wallix, B-01, Sielco, Lario Space, TDD, e Blank Spaces. La collaborazione con queste realtà dimostra l’importanza e l’interesse crescente verso la sicurezza informatica.

Non perdete l’opportunità di partecipare al Seemposium il 12 giugno presso le OGR di Torino. Registratevi subito e scoprite come la cyber security impatta ogni aspetto della nostra vita quotidiana.

