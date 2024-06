Start Cup Piemonte Valle d’Aosta, giunta alla sua 20° edizione, è pronta ad accogliere le migliori idee imprenditoriali del 2024. Promossa dagli incubatori I3P e 2i3T, in collaborazione con il PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione, questa competizione rappresenta un’opportunità unica per chi desidera trasformare un’idea innovativa in una startup di successo.

Obiettivi e finanziamenti della Start Cup

Finanziata dalla Regione Piemonte con le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, la competizione mira a sostenere la nascita di startup innovative attraverso un montepremi complessivo di oltre 75.000 euro in denaro e servizi. Negli ultimi 19 anni, Start Cup ha visto la partecipazione di oltre 7.800 aspiranti imprenditori, portando alla creazione di più di 180 imprese che oggi danno lavoro a circa 1.450 persone.

Modalità e tempistiche della competizione

La competizione si articola in due fasi principali:

Concorso delle Idee (Fase I): Aperto fino al 28 giugno, questa fase premia le migliori idee imprenditoriali con servizi gratuiti di supporto e consulenza per la stesura del Business Plan. Per partecipare, basta compilare la candidatura sul sito ufficiale www.startcup-piemonte-vda.it. I team selezionati saranno contattati dagli incubatori per avviare i servizi di consulenza. Business Plan Competition (Fase II): Al via il 29 giugno e con termine il 29 luglio, questa fase è aperta a tutti, anche a chi non ha partecipato alla Fase I. Per partecipare, è necessario presentare un Business Plan tramite il sito ufficiale della competizione.

La competizione è aperta a tutti gli aspiranti imprenditori maggiorenni, inclusi universitari e ricercatori, nonché titolari di imprese appena avviate. È possibile partecipare individualmente o in gruppo, presentando idee o progetti imprenditoriali finalizzati alla nascita di startup innovative. Durante la candidatura, i partecipanti devono scegliere un incubatore di riferimento tra I3P, 2i3T, o le Pépinières d’Entreprises di Aosta e Pont-Saint-Martin.

Le categorie in gara

Le idee e i progetti imprenditoriali ammessi devono rientrare nelle seguenti categorie:

Life Sciences : Innovazioni per migliorare la salute delle persone.

: Innovazioni per migliorare la salute delle persone. ICT : Tecnologie dell’informazione e nuovi media.

: Tecnologie dell’informazione e nuovi media. Cleantech & Energy : Soluzioni per la sostenibilità ambientale e la gestione dell’energia.

: Soluzioni per la sostenibilità ambientale e la gestione dell’energia. Industrial : Innovazioni per la produzione industriale.

: Innovazioni per la produzione industriale. Turismo e Industria Culturale e Creativa: Innovazioni per il turismo e l’industria culturale.

Premi e riconoscimenti

Fase I – Concorso delle Idee

I migliori progetti imprenditoriali riceveranno:

Supporto e consulenza gratuiti per la stesura del Business Plan. Consulenza sul 5G per valutare il potenziale della connettività 5G, offerta nell’ambito del progetto CTE NEXT della Città di Torino. Servizi di orientamento e accompagnamento offerti da Invitalia.

Fase II – Business Plan Competition

I vincitori della Fase II saranno decretati entro inizio novembre e riceveranno premi in denaro e servizi, oltre a menzioni speciali. I tre vincitori assoluti riceveranno rispettivamente 7.500 euro, 5.000 euro e 2.500 euro. Inoltre, ai primi sei progetti verrà riconosciuto un premio di 1.000 euro ciascuno per l’iscrizione al PNI 2024, che si terrà a Roma il 5 e 6 dicembre.

Premi speciali e menzioni

Grazie a sponsor e partner, sono previsti numerosi premi speciali, tra cui:

Premio Fondazione CRC : 10.000 euro per il miglior progetto imprenditoriale nella Provincia di Cuneo.

: 10.000 euro per il miglior progetto imprenditoriale nella Provincia di Cuneo. Premio Valle d’Aosta : 7.500 euro per il miglior progetto imprenditoriale nella Pépinière d’Entreprises di Aosta o Pont-Saint-Martin.

: 7.500 euro per il miglior progetto imprenditoriale nella Pépinière d’Entreprises di Aosta o Pont-Saint-Martin. Premio Sostenibilità nell’Aerospazio : 7.500 euro per il miglior progetto nel settore aerospaziale.

: 7.500 euro per il miglior progetto nel settore aerospaziale. Premi Social Innovation : 15.000 euro per due progetti innovativi in ambito medico e alimentare.

: 15.000 euro per due progetti innovativi in ambito medico e alimentare. Premio Città del Futuro e Sostenibilità: 7.500 euro in servizi per due progetti basati sulla sostenibilità.

Sono inoltre previste cinque menzioni speciali, tra cui:

Imprenditoria Femminile

Social Innovation

Open Innovation / Spin Off Industriali

Climate Change

Tecnologie Sostenibili

La Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2024 rappresenta un’opportunità imperdibile per chi vuole trasformare un’idea innovativa in una startup di successo. Con un montepremi significativo e il supporto di numerosi partner, questa competizione continua a promuovere l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale nel nostro territorio. Per ulteriori informazioni e per scaricare il bando completo, visitate il sito www.startcup-piemonte-vda.it.

Continua a leggere le notizie di Diario di Torino e segui la nostra pagina Facebook