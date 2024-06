L’Incubatore del Politecnico di Torino, noto come I3P, celebra il suo 25º anniversario con un evento speciale intitolato “Scintille”, una serie di incontri che illuminano il mondo dell’innovazione e delle storie imprenditoriali. Il prossimo appuntamento, previsto per giovedì 20 giugno, vedrà come ospite d’onore Massimo Canducci, un rinomato manager, tecnologo e saggista internazionale.

Un viaggio nelle tecnologie del futuro con Massimo Canducci

Massimo Canducci è una figura di spicco nel panorama tecnologico globale, con un curriculum che spazia dalla gestione dell’innovazione alla consulenza per le principali aziende italiane di trasformazione digitale. Durante l’incontro, Canducci esplorerà le nuove frontiere dell’innovazione, toccando temi come l’elettronica di consumo, i chip cerebrali, l’aerospazio, l’energia, i nuovi cibi e i modelli di intrattenimento emergenti.

L’intervento di Canducci offrirà una visione dettagliata su come le tecnologie attuali e future influenzeranno la nostra vita quotidiana e i mercati globali nei prossimi cinque, dieci o venti anni. Con la sua profonda conoscenza del settore, illustrerà le dinamiche che guidano l’innovazione e come aziende e startup possano capitalizzare queste opportunità.

Due frasi emblematiche di Massimo Canducci sintetizzano il suo pensiero sull’innovazione: “Siamo solo all’inizio” e “Se non state costruendo un mondo migliore, allora non state innovando per niente”. Queste parole evidenziano l’importanza di un’innovazione che non solo spinga avanti la tecnologia, ma che migliori anche la vita delle persone e contribuisca a un futuro migliore.

Un evento gratuito e accessibile a tutti

L’evento, che si terrà presso la sede di I3P alle ore 18:00, sarà presentato da Paola Mogliotti, Direttore di I3P, e Adriano Marconetto, Entrepreneur In Residence dell’incubatore. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione online fino ad esaurimento posti.

Secondo Giuseppe Scellato, Presidente di I3P, “Massimo Canducci ci guiderà attraverso un viaggio nell’evoluzione tecnologica, offrendoci una visione illuminante di come le tecnologie di oggi e di domani possono trasformare le nostre vite”. L’incontro con Canducci rappresenta una straordinaria opportunità per chiunque sia interessato al futuro della tecnologia e dell’innovazione.

