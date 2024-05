Oltre i limiti del ghiaccio: Chiara Montanari all’I3P di Torino

Il 14 maggio, l’Incubatore del Politecnico di Torino (I3P) accoglierà un ospite d’eccezione nell’ambito della sua serie di incontri ispiratori denominata “Scintille“. Questa volta, sarà la volta dell’ingegnere Chiara Montanari, la prima italiana a guidare una spedizione in Antartide, a condividere le sue avventure verso nuovi orizzonti.

Chiara Montanari, una pioniera dell’esplorazione polare

Chiara Montanari non è solo una figura di spicco nell’ambito dell’ingegneria, ma è anche un’icona dell’avventura. La sua esperienza nella gestione di missioni polari l’ha portata a guidare ben cinque spedizioni in Antartide, rendendola una pioniera nel campo dell’esplorazione polare.

Le sue gesta sono sinonimo di determinazione e coraggio. Montanari ha operato in condizioni climatiche estreme, con temperature che raggiungono i meno 80 gradi centigradi. Ha gestito basi di ricerca come la base Concordia, situata a 4.000 metri di altitudine sulla calotta polare.

Oltre alle sue imprese polari, Montanari ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della ricerca. Ha collaborato con progetti come il Cherenkov Telescope Array, esplorando le alte energie dell’universo. Attualmente, condivide la sua vasta esperienza attraverso percorsi formativi, promuovendo l’“Antarctic Mindset”, fondamentale per prosperare nell’incertezza.

Un’imprenditrice impegnata nella sostenibilità ambientale

Montanari non si limita all’esplorazione e alla ricerca, ma si impegna anche nell’empowerment dell’imprenditoria giovanile e nella promozione della sensibilizzazione verso la ricerca e la sostenibilità ambientale.

I3P e la valorizzazione dell’imprenditorialità innovativa

L’evento sarà presentato da Paola Mogliotti, Direttore di I3P, e Adriano Marconetto, Entrepreneur In Residence dell’incubatore. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni del 25º anniversario di I3P, che ha sostenuto centinaia di startup nel corso degli anni, contribuendo a creare un ecosistema di imprenditorialità innovativa.

L’occasione per ispirare e innovare

L’incontro con Chiara Montanari sarà un’opportunità unica per conoscere una storia che unisce competenze tecniche e scientifiche con una grande passione per l’innovazione e la ricerca di nuovi orizzonti. Come sottolinea Giuseppe Scellato, Presidente di I3P, questa serie di eventi mira a valorizzare ulteriormente l’ecosistema di imprenditorialità innovativa, supportata dalla comunità di imprenditori e innovatori.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione online fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Continua a leggere le notizie di Diario di Torino e segui la nostra pagina Facebook