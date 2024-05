All’insegna dell’innovazione: il convegno sull’IA a Torino

Si è svolto oggi presso l’Innovation Center di Intesa Sanpaolo a Torino il convegno ‘Intelligenza Artificiale: prospettive europee e opportunità per le imprese’. L’evento, organizzato da Confindustria Piemonte in collaborazione con Anitec-Assinform, Digital Innovation Hub Piemonte e Fondazione Piemonte Innova, ha messo al centro del dibattito il ruolo cruciale che l’intelligenza artificiale (IA) potrà avere nel tessuto imprenditoriale.

La crescita del mercato dell’IA in Italia

Secondo il Rapporto ‘Il Digitale in Italia 2023’ di Anitec-Assinform, il mercato italiano IA è stimato per il 2023 a 570 milioni di euro con un tasso di crescita di oltre il 30%, prospettiva che si mantiene anche per l’anno in corso e che nel 2026 arriverà a 1,2 miliardi di euro. Tale crescita rappresenta un contributo significativo all’espansione dell’intero comparto digitale, atteso a un +4,8% nel 2024.

Governance e utilizzo consapevole dell’IA

“Il Manifesto sull’Intelligenza che abbiamo realizzato sottolinea la necessità di una governance della tecnologia informata e animata da una visione ‘tecno-realista’ dell’AI”, ha affermato Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte e di Anitec-Assinform. La sua dichiarazione mette in luce l’importanza di stimolare un dibattito aperto sull’utilizzo consapevole e costruttivo dell’IA per migliorare la vita delle persone e far progredire economia e società.

L’importanza della collaborazione pubblico-privato

Gay ha inoltre sottolineato l’importanza di valorizzare la collaborazione pubblico-privato nel settore dell’IA. Ha citato la recente inaugurazione della Fondazione AI4INDUSTRY – Centro Nazionale per l’Intelligenza Artificiale a Torino come un segnale positivo in questa direzione.

I relatori e i temi trattati

Ad aprire l’evento è stato Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, seguito dal key note speech di Vittorio Calaprice della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, sul tema dell’’Artificial Intelligence Act – Regolamento per la definizione di un approccio europeo all’IA’.

Approfondimenti tecnici e etici

Massimo Chiriatti, CTO Lenovo Italia, ha aperto la prima sessione dei lavori con l’intervento ‘AI: dalla macchina all’intelligenza’. Successivamente, una tavola rotonda ha affrontato temi cruciali come Etica, Capitale Umano, Privacy e Comunicazione, con la partecipazione di esperti del calibro di Guido Boella, Barbara Caputo, Agostino Ghiglia, e Emanuela Girardi.

Trasformazione digitale e economia dei dati

La seconda sessione dei lavori ha visto la partecipazione di Agostino Santoni, Vicepresidente Confindustria, che ha discusso della Trasformazione digitale ed economia dei dati per il Sistema Paese. Una seconda tavola rotonda, ‘Soggetti abilitanti e imprese’, ha coinvolto numerosi rappresentanti del settore, tra cui Massimiliano Cipolletta, Laura Li Puma, Michele Ambrogio, Andrea Bertaia, Marco Giletta, e Ermes Zani.

