L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha annunciato il lancio di un ambizioso programma volto a sostenere e promuovere lo sviluppo e l’innovazione tecnologica nel campo della cybersecurity. Questa iniziativa fa parte della più ampia Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 e mira a creare un network di operatori in Italia per progettare e implementare programmi congiunti di supporto e accelerazione dell’innovazione e della ricerca applicata.

Il Cybersecurity Incubation Program

Tra i programmi che si inseriscono in questa cornice, spicca il Cybersecurity Incubation Program proposto dall’Incubatore del Politecnico di Torino (I3P). Questo programma, sviluppato in collaborazione con i partner Leonardo S.p.A. e C*Sparks, è interamente dedicato a sostenere le giovani imprese innovative nel campo della sicurezza informatica.

Chi può partecipare?

L’iniziativa è rivolta alle imprese costituite da meno di 5 anni, iscritte nel Registro delle Imprese, con sede in Italia e con uno o più progetti nel campo della cybersecurity. È particolarmente interessata alle aziende che utilizzano tecnologie all’avanguardia come scienza dei dati, intelligenza artificiale, robotica, Internet of Things (IoT), blockchain, computazione quantistica o crittografia.

Benefici e agevolazioni

Il programma offre un percorso di incubazione di 12 mesi su misura per le startup operanti nell’ambito della cybersicurezza. Tra le attività previste vi sono il customer discovery, business planning, supporto alla crescita del team, strategie di protezione della proprietà intellettuale e sostegno nella ricerca di investitori.

Il contributo dell’ACN

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale supporterà fino a 4 imprese partecipanti al programma con un contributo finanziario a fondo perduto di 50.000 euro, in linea con la disciplina in materia di aiuti di Stato. Per avere accesso a questo finanziamento, le startup dovranno soddisfare determinati criteri e requisiti.

Prossime scadenze e contatti

La call for startup per il Cybersecurity Incubation Program è già aperta e rimarrà tale in via permanente. Tuttavia, sono previste delle date periodiche di cut-off per l’esame delle candidature ricevute. La prima scadenza è fissata per venerdì 14 giugno 2024.

Per candidare una startup o per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo e-mail cybersecurity@i3p.it.

Commenti e prospettive future

Il Direttore Generale dell’ACN, Bruno Frattasi, sottolinea l’importanza di questo programma nel favorire il dialogo tra ricerca e industria per promuovere l’agenda della cybersicurezza in Italia. Da parte sua, il Presidente di I3P, Giuseppe Scellato, esprime gratitudine per la collaborazione con l’ACN e l’opportunità di apportare valore all’ecosistema delle startup italiane.

In conclusione, il Cybersecurity Incubation Program si configura come un importante passo avanti nel supportare l’innovazione e l’ecosistema imprenditoriale nel settore della cybersicurezza, promuovendo la collaborazione tra enti pubblici, aziende private e startup emergenti.

