CityZ: la rivoluzione del parcheggio urbano italiano

Il principale incubo di ogni automobilista sembra essere destinato a un miglioramento significativo grazie all’innovazione introdotta da un gruppo di giovani talentuosi. CityZ, una startup fondata da Andrea Buri, Fernando Vito Falcone, Igor Milano, Federico Buratto, Donato Francesco Falcone e Alessandro Rivalta, tutti under 30, ha ideato una soluzione intelligente per affrontare il caos del parcheggio urbano nelle principali città italiane.

Rivoluzionario sensore adesivo

Al centro del servizio proposto da CityZ si trova un rivoluzionario sensore adesivo progettato per la rilevazione della disponibilità dei parcheggi. Ciò significa che gli automobilisti possono dire addio alla frustrazione di girovagare per strade affollate alla ricerca di un posto libero. Questo sensore innovativo è in grado di raccogliere dati in tempo reale sulla disponibilità dei parcheggi, consentendo una gestione ottimizzata degli spazi senza la necessità di costose modifiche infrastrutturali.

Parking as a service: un servizio completo

CityZ offre non solo il sensore stesso ma anche un sistema all inclusive chiamato “parking as a service”. Questo comprende sia l’installazione dell’hardware che del software necessario per la gestione dei dati, oltre a un supporto tecnico costante. Secondo le parole di Andrea Buri, CEO della startup, questo modello permette alle amministrazioni pubbliche e alle aziende private di parcheggi di usufruire di un servizio completo, tutto pagando una tassa una tantum.

Integrazione con le app di navigazione e servizi di mobilità

I dati raccolti dai sensori di CityZ possono essere facilmente integrati in app di navigazione, servizi di mobilità elettrica e sistemi di pagamento parcheggi. Questo significa che gli automobilisti possono visualizzare le opzioni di parcheggio disponibili direttamente sulla mappa del proprio veicolo, semplificando notevolmente la ricerca di un posto auto libero.

Espansione e investimento

Dopo tre anni di duro lavoro, CityZ si appresta a installare i suoi dispositivi in sei città italiane, grazie ad accordi con Comuni e aziende private. La startup ha già ottenuto le certificazioni Tuv per i suoi sensori e ha recentemente chiuso un primo round d’investimento da oltre mezzo milione di euro. Questo investimento, con la partecipazione di società come 40Jemz e Magic Spectrum, consentirà a CityZ di continuare a crescere e innovare.

Mobilità sostenibile e infrastrutture intelligenti

Oltre alla soluzione per il parcheggio intelligente, CityZ sta considerando l’idea di ampliare il proprio raggio d’azione. L’obiettivo è quello di espandere le capacità tecnologiche per includere altre soluzioni di mobilità sostenibile e infrastrutture intelligenti. Questo permetterà alla startup di fornire un pacchetto di servizi più completo alle città e alle comunità, affrontando in modo innovativo le sfide urbane del futuro.

Un miglior servizio per i cittadini

CityZ non si limita a risolvere il problema del parcheggio urbano, ma mira anche a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a supportare la crescita delle aziende. Con soluzioni innovative e un forte impegno verso la mobilità sostenibile, questa startup si prepara a guidare il cambiamento nelle città italiane, offrendo un servizio che promette di semplificare la vita di automobilisti e amministrazioni locali.

Continua a leggere le notizie di Diario di Torino e segui la nostra pagina Facebook