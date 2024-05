Made in Italy Days, le eccellenze piemontesi conquistano Amazon

Dal 27 maggio al 2 giugno, il Piemonte brilla tra le protagoniste dei Made in Italy Days su Amazon.it, un’iniziativa dedicata a valorizzare i prodotti italiani e promuovere l’attività delle piccole e medie imprese (PMI) in Italia e all’estero. Questa vetrina digitale è un’occasione imperdibile per le aziende locali di mettere in mostra le loro eccellenze a livello globale.

Un’occasione unica per le aziende piemontesi

Il Piemonte si distingue con più di 13.000 prodotti presenti nella sezione Made in Italy di Amazon, rappresentati da oltre 120 aziende del territorio. Queste imprese, tra cui la biellese Kalapanta, hanno l’opportunità di raggiungere una clientela internazionale grazie alla piattaforma di e-commerce più grande del mondo.

I Made in Italy Days, in collaborazione con Agenzia ICE, fanno parte del più ampio impegno di Amazon per aiutare le aziende italiane a raggiungere i 4 miliardi di euro di vendite all’estero entro il 2025. Questo impegno è stato ribadito durante la conferenza stampa del 18 aprile a Roma, alla presenza di figure di spicco come il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Kalapanta, esempio di un successo sostenibile

Fondata nel 2021, Kalapanta è un’azienda che si dedica alla produzione di articoli sostenibili per il giardinaggio domestico. Utilizzando materiali riciclati e riciclabili, Kalapanta incarna perfettamente lo spirito eco-friendly che sempre più consumatori ricercano. “Kalapanta nasce dal desiderio di promuovere pratiche eco-friendly”, afferma Susanna Mosca, Direttore Operativo di Kalapanta. L’azienda ha saputo sfruttare le opportunità offerte da Amazon, dalla logistica paneuropea alla protezione del marchio, per espandere la propria presenza in Europa. “Dopo soli tre anni, i prospetti per il 2024 ci confermano che l’export diventerà il core business aziendale, con la Germania come mercato di riferimento”, continua Mosca.

La vetrina Made in Italy di Amazon, un ponte verso il mondo

Dal 2015, Amazon lavora per promuovere l’eccellenza italiana attraverso la sua vetrina Made in Italy, che oggi conta più di 2 milioni di prodotti venduti in 11 paesi, con un focus particolare su 1,2 milioni di articoli solo su Amazon.it. Questa piattaforma offre alle aziende italiane una visibilità senza precedenti e l’opportunità di espandere il proprio mercato ben oltre i confini nazionali.

Con l’obiettivo di rafforzare la presenza internazionale delle PMI italiane, Amazon e Agenzia ICE collaborano attivamente in otto paesi per sviluppare piani di promozione e supporto. Questa sinergia rappresenta una risorsa inestimabile per le aziende che vogliono crescere e competere su scala globale.

