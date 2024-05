Riciclo e sostenibilità, Il Liceo Berti di Torino brilla nel Green Game

Torino, 22 maggio 2024 – Il Liceo Statale “Domenico Berti” di Torino ha raggiunto un risultato eccezionale nella Finalissima del Green Game, il progetto didattico nazionale dedicato al riciclo e alla sostenibilità. Questo evento ha visto la partecipazione di oltre 100 istituti secondari di tutta Italia e ha dimostrato come i giovani possano essere protagonisti attivi nella tutela dell’ambiente.

Cos’è il Green Game?

Il Green Game è un’iniziativa promossa dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi organici (BIOREPACK), in alluminio (CIAL), carta e cartone (COMIECO), plastica (COREPLA), vetro (COREVE) e acciaio (RICREA). Quest’anno ha coinvolto 48.000 studenti in tutta Italia, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni alla gestione dei rifiuti e al riciclo.

Un successo per Torino nella competizione su riciclo e sostenibilità

La classe 1ªO del Liceo Statale “Domenico Berti” ha ottenuto ottimi piazzamenti nella classifica nazionale, distinguendosi per la sua preparazione e impegno. Questo risultato testimonia la qualità dell’educazione ambientale fornita nelle scuole torinesi e l’efficacia del progetto Green Game nel promuovere la consapevolezza ecologica.

I vincitori

I campioni d’Italia 2024 sono i ragazzi della 2ªA dell’I.I.S. “Bernalda Ferrandina” di Ferrandina (MT), seguiti dagli studenti della 2ªE del Liceo Statale “Giandomenico Cassini” di Sanremo (IM) al secondo posto e dalla 2ªB dell’I.I.S. “G. Peano” di Marsico Nuovo (PZ) al terzo posto. Le scuole vincitrici saranno premiate con Buoni Acquisto per materiale didattico o attrezzature del valore di € 750,00 per la prima classificata, € 500,00 per la seconda e € 250,00 per la terza.

L’importanza dell’educazione ambientale e del progetto Green Game

Il Green Game ha dimostrato come l’educazione ambientale possa essere divertente, coinvolgente ed efficace. Grazie al supporto dei Consorzi Nazionali e degli insegnanti, i giovani partecipanti hanno acquisito una conoscenza approfondita delle pratiche di raccolta differenziata e riciclo, contribuendo alla formazione di una nuova generazione di cittadini consapevoli e responsabili.

Sul palco della Finalissima, i formatori ufficiali del Green Game, Alvin Crescini e Stefano Leva, insieme ai referenti dei Consorzi, hanno sostenuto e incoraggiato i ragazzi durante l’evento. Anche il Vice Capo di Gabinetto Gen. Massimiliano Conti, in rappresentanza del Ministro Gilberto Pichetto Fratin, ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno dei giovani verso la sostenibilità ambientale.

Il Green Game, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si conferma come un punto di riferimento per le scuole italiane. La sua missione di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale è fondamentale per affrontare le sfide future del nostro pianeta.

Continua a leggere le notizie di Diario di Torino e segui la nostra pagina Facebook