Dal 24 al 26 maggio 2024, Torino diventerà la capitale delle biciclette elettriche e della micromobilità green grazie a BikeUP 2024, il primo festival italiano dedicato al mondo delle e-bike e delle soluzioni sostenibili per la mobilità urbana. L’evento, gratuito e aperto a tutti, si svolgerà tra Corso Cairoli, Lungo Po Armando Diaz e i Murazzi, portando in città una ventata di innovazione e sostenibilità.

E-bike tour del gusto, tra tecnologia e tradizione

Una delle principali novità di questa edizione torinese sarà l’introduzione degli “e-bike tour del Gusto”. Questi tour, organizzati per la prima volta, offriranno ai partecipanti l’opportunità di esplorare Torino e la sua provincia in sella a biciclette elettriche, facendo tappa presso alcune delle eccellenze enogastronomiche locali, grazie alla collaborazione con i Maestri del Gusto. Tra cioccolaterie, gelaterie, enoteche e pasticcerie, i tour permetteranno di assaporare le specialità del territorio, valorizzando l’agroalimentare piemontese.

Test ride, animazione e conferenze

BikeUP 2024 non sarà solo per gli appassionati di e-bike, ma anche per le famiglie e i più piccoli, grazie all’area kids dedicata all’animazione e ai numerosi test ride che permetteranno di provare le ultime novità del settore. Brand internazionali come Bosch, Coppi ParcoBici, Thok, Yamaha Canyon ed Ego Movement metteranno a disposizione le loro biciclette per test su percorsi urbani e fuori strada.

La giornata inaugurale del 24 maggio ospiterà presso Talent Garden una conferenza intitolata “In sella al cambiamento: il bike to work dal concetto all’azione”. Questa conferenza sarà un momento di riflessione e dibattito sulle tematiche del mobility management e del bike to work, offrendo case study aziendali e indicatori per la redazione del PSCL (Piano Spostamenti Casa-Lavoro). Un’occasione imperdibile per le aziende interessate a migliorare la mobilità dei propri dipendenti e ridurre l’impatto ambientale.

Il press tour: un’anteprima per i giornalisti

Per i giornalisti, BikeUP 2024 offre un press tour esclusivo a Torino in e-bike il 24 maggio. Questo tour, con partenza dai Murazzi di fronte al Monumento Garibaldi, prevede una tappa presso l’Enoteca Rabezzana, uno dei Maestri del Gusto, e si concluderà con il taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale del festival. Un’opportunità unica per vivere in prima persona l’esperienza BikeUP e scoprire le eccellenze enogastronomiche locali.

BikeUP 2023

Il mercato delle e-bike, un settore in crescita

L’evento di Torino non potrebbe arrivare in un momento migliore. Il mercato delle e-bike in Italia è in forte crescita, con un incremento del 40% rispetto alla stagione pre-Covid. Nonostante un rallentamento generale nella domanda di biciclette, il settore delle e-bike ha visto un significativo aumento del volume d’affari, contribuendo a un giro d’affari di 3 miliardi di euro nel 2023.

L’export di biciclette italiane è un altro settore in forte espansione. Nel 2023, le vendite all’estero di biciclette tradizionali hanno raggiunto i 280,8 milioni di euro, mentre quelle delle biciclette a pedalata assistita hanno toccato i 159,5 milioni di euro, con un incremento del 279,5% rispetto al 2018. Questo trend evidenzia la crescente domanda internazionale per le soluzioni di mobilità sostenibile made in Italy.

