Techstars Transformative World Torino: il futuro dell’innovazione

I riflettori si sono accesi sulle OGR Torino ieri, per il DemoDay del Techstars Transformative World Torino, un evento che segna la conclusione del programma di accelerazione per le startup innovative italiane ed estere dedicate alle smart cities e alle tecnologie per un mondo in costante evoluzione.

Un’opportunità globale per l’innovazione

Le 12 startup della classe 2024, di cui 6 italiane, selezionate da un pool di oltre 300 candidature provenienti da tutto il mondo, hanno avuto l’opportunità di incontrare potenziali investitori, partner tecnologici e industriali, nonché rappresentanti di istituti accademici e enti produttivi.

Un ecosistema di supporto

Il programma, gestito da Techstars con il supporto di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Fondazione CRT e Fondazione Compagnia di San Paolo, rappresenta l’evoluzione di iniziative precedenti avviate a Torino dal 2020, focalizzate sulla Smart City e la Smart Mobility. In quattro edizioni, il programma ha generato 100 milioni di dollari di investimenti, 600 posti di lavoro, e ha siglato 80 accordi di Proof of Concept con aziende italiane, oltre ad ottenere 3 exit.

Crescita e sinergie

L’alto livello di partecipazione e i risultati ottenuti testimoniano non solo la vitalità dell’ecosistema imprenditoriale italiano, ma anche il valore della collaborazione tra partner. Questa sinergia ha contribuito alla crescita dell’hub di innovazione torinese, attrarre talenti, promuovere la collaborazione con le aziende locali e creare nuovi posti di lavoro. Quattro startup straniere hanno scelto di stabilirsi a Torino, aprendo filiali per consolidare le relazioni con il territorio.

Una partnership per il futuro

La partnership tra Intesa Sanpaolo Innovation Center, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT è stata rinnovata attraverso un nuovo protocollo biennale a fine 2023. Questo impegno mira a continuare a sostenere la crescita dell’ecosistema torinese, offrendo supporto non solo attraverso programmi di accelerazione, ma anche tramite pacchetti di soft landing per le startup, facilitando l’insediamento sul territorio e agevolando la ricerca di partner.

Riconoscimenti internazionali

L’ecosistema innovativo torinese ha ottenuto riconoscimenti internazionali e è stato certificato come attrattivo dal Global Startup Ecosystem Report di Startup Genome. Questo conferma il lavoro costante e crescente in collaborazione con le istituzioni locali.

Il focus dell’innovazione

La nuova edizione del programma ha messo al centro l’attrazione, l’accelerazione e gli investimenti nelle startup ad alto potenziale italiane ed estere, concentrandosi su settori cruciali come Intelligenza Artificiale, Quantum Computing, Cybersecurity, Ambient Experience e Hyperautomation, seguendo criteri ESG, Net-Zero e Circular Economy.

Le startup in prima linea

Tra le startup protagoniste di questa edizione, troviamo nomi come G2Q Computing da Milano, che offre soluzioni di quantum computing per risolvere problemi reali, Impact AI da Vienna con una piattaforma per valutare l’impatto aziendale delle applicazioni basate su LLM e SylloTips da Roma con una piattaforma AI per ottimizzare la circolazione di competenze aziendali.

Prospettive Future

Con la collaborazione tra enti pubblici, privati e istituzioni accademiche, Torino si conferma un polo di innovazione sempre più attraente per le startup nazionali ed internazionali. Questo continuo impegno nel sostenere l’innovazione promette di aprire nuove porte per il futuro della città e dell’intero ecosistema imprenditoriale italiano.

