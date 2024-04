Wings for Life World Run: Michel Roccati, la storia di una rinascita

In occasione della Giornata nazionale delle persone con una lesione al midollo spinale, il mondo intero si unisce per celebrare la forza e la determinazione di coloro che, nonostante le avversità, trovano la forza di rialzarsi e superare ogni ostacolo. Questa domenica, 5 maggio, la “Wings for Life World Run” promuove un evento benefico internazionale che mette in luce storie di coraggio e resilienza, tra cui quella di Michel Roccati, un vero e proprio esempio di rinascita e determinazione.

La svolta grazie alla ricerca scientifica

Michel Roccati, torinese di nascita, classe 1991, ha vissuto un percorso travagliato e pieno di sfide. Nel 2017, un tragico incidente in moto gli ha causato una lesione midollare completa, privandolo dell’uso degli arti inferiori. Tuttavia, la sua storia prende una svolta straordinaria nel 2020, quando diventa uno dei primi tre individui al mondo ad aver riacquistato la mobilità delle gambe dopo una lesione midollare completa.

Il traguardo di Michel Roccati non è stato solamente una questione di forza di volontà, ma anche il risultato di un innovativo studio sperimentale condotto dall’Università di Losanna e sostenuto dalla Fondazione Wings for Life. Questo studio, pionieristico nel suo genere, ha aperto nuove prospettive nel campo della riabilitazione per le persone con lesioni midollari.

Il ritorno allo sport e il titolo di campione italiano di paracanoa

La passione per lo sport ha sempre animato Michel Roccati, e nonostante le difficoltà incontrate, ha trovato la forza di tornare ad allenarsi e competere. In un incredibile arco di tempo di soli tre anni, Michel ha conquistato il titolo di Campione italiano di paracanoa, dimostrando al mondo intero che nulla è impossibile quando si ha la giusta determinazione e il supporto necessario.

La storia di Michel Roccati ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo, dimostrando che anche nelle situazioni più difficili è possibile trovare la forza di rinascere e perseguire i propri sogni. Inoltre, ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca scientifica e della solidarietà nei confronti delle persone con lesioni midollari.

Il progetto “Un giorno con”

Questa esperienza straordinaria ha coinvolto anche lo Youtuber Sinnaggagghiri (nome d’arte di Denis Tarantello), il quale ha prodotto un video intitolato “Un giorno con”, che sarà trasmesso il 7 aprile. Il video offre uno sguardo approfondito sulla vita quotidiana e gli allenamenti di Michel Roccati, offrendo spunti di ispirazione e incoraggiamento per chiunque si trovi ad affrontare difficoltà simili.

Guarda qui il trailer del video.

