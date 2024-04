Torino, 11 aprile 2024 – La città di Torino ha recentemente annunciato i vincitori del bando “Cabine d’artista“, un’iniziativa promossa da IRETI, società del Gruppo Iren, e dalla Città stessa. Scopo del bando è stato quello di raccontare i valori e le sfide della sostenibilità per la città e il territorio tramite l’arte delle giovani street artist under 35.

Diversità artistica a servizio della sostenibilità

Le cinque opere selezionate, tutte ispirate ai valori della sostenibilità ambientale e sociale, presentano stili artistici diversi, ma condividono l’originalità ed efficacia comunicativa. La giuria, presieduta da Fabiola Naldi, ha valutato le proposte considerando sia l’aspetto artistico che l’aderenza ai temi del bando, che spaziano dalla decarbonizzazione all’economia circolare.

I vincitori e le loro opere

Rama Mancardi ha ottenuto il primo posto con “Mimesi. Restituzione energetica“, che verrà esposta alla cabina di Via Nizza 277 (Circoscrizione 8).

Marìa Carolina Uribe Vanegas si è classificata al secondo posto con “Le case del futuro“, che sarà esposta alla cabina di Via Lancia angolo Via Boggiani (Circoscrizione 3).

Oscar Cauda ha ottenuto il terzo posto con “Verde dono“, installato presso il Giardino Zen, Via Dandolo angolo Piazza Omero (Circoscrizione 2).

Alessandra Nunziante si è aggiudicata il quarto posto con “Il supereroe Greenpulse“, visibile alla cabina di Via Parenzo angolo Via Val della Torre (Circoscrizione 5).

Francesco Ragni ha ottenuto il quinto posto con l’opera “Celle-ci n’est pas une fille“, che sarà esposta alla cabina di piazza Derna (Circoscrizione 6).



Un progetto che unisce arte e sostenibilità

Il direttore Distribuzione Energia Elettrica IRETI, Emiliano Roggero, ha sottolineato l’importanza del bando nel coinvolgere giovani artisti sui temi della transizione ecologica. Grazie a questo progetto, si unisce l’impegno per il rinnovo e la resilienza della rete elettrica di Torino, evidenziato da un ambizioso piano di investimenti. Roggero ha dichiarato che sono già stati avviati i contatti con i vincitori di “Cabine d’artista” per iniziare la progettazione operativa sulle cabine, con l’obiettivo di migliorarne l’aspetto estetico unendo arte e tecnica.

Promuovere la creatività giovanile e la consapevolezza ambientale

L’assessore alle Politiche giovanili della Città di Torino ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel promuovere la creatività giovanile e sensibilizzare su temi come la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale. Per cinque giovani street artist under 35, questa è stata un’opportunità unica per esprimersi e trasmettere valori positivi alla cittadinanza, contribuendo contemporaneamente alla rigenerazione urbana della città.

