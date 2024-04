In un affascinante viaggio attraverso oltre trent’anni di storia visiva della città di Torino, il fotografo Piero Ottaviano rivela la sua Torino attraverso il progetto FROM/TO #dodiciperdiciasette. L’esposizione, ospitata presso Phos – Centro Fotografia Torino dal 18 aprile al 10 maggio, presenta 48 scatti in bianco e nero in formato 12×17, offrendo uno sguardo unico sulla città dagli anni ’90 fino ad oggi.

La mostra è resa possibile grazie al sostegno di VGS Costruzioni Srl, un’azienda che condivide la visione di valorizzazione della bellezza architettonica e territoriale di Torino. Attraverso il progetto FROM/TO, VGS Costruzioni Srl si impegna a preservare e condividere la bellezza della città, portando l’immagine dei suoi edifici e monumenti oltre i confini locali.

Immagini, scrittura e cartoline

Il progetto FROM/TO va oltre il semplice racconto fotografico, integrando l’elemento della scrittura e la modalità di diffusione attraverso le cartoline. Ottaviano, attraverso questa esposizione, evidenzia come le cartoline non siano solo un mezzo di comunicazione, ma un’opportunità per trasmettere un’immagine e uno spazio condivisi. La scelta del formato panoramico sottolinea il desiderio dell’autore di catturare non solo il soggetto principale, ma anche il suo contesto, creando così un’esperienza visiva coinvolgente.

La diversità di Torino si riflette nelle cinque modalità di ripresa e raccolta presentate nell’esposizione. Da “Immagine Torino”, che ritrae il centro storico in bianco e nero, a “Bacio a Torino”, ispirato al lavoro di Robert Doisneau, fino a “Fisheye Mood”, che esplora gli interni emblematici della città attraverso un’ottica fisheye, ogni collezione offre una prospettiva unica sulla bellezza della città.

Un dialogo tra passato e presente

Durante l’inaugurazione, Piero Ottaviano discuterà con Elisabetta Buffa, Presidente di Phos – Centro Fotografia Torino, presentando il progetto e sottolineando l’importanza della relazione tra fotografia e scrittura, e tra mittente e destinatario, nel contesto delle cartoline. L’obiettivo è quello di creare un dialogo tra passato e presente, trasformando le cartoline in opere d’arte che viaggiano attraverso il tempo e lo spazio.

Le cartoline di FROM/TO non sono solo un’esposizione temporanea, ma una testimonianza duratura della bellezza di Torino. Distribuite nei principali musei e librerie torinesi, queste cartoline offrono un’opportunità per condividere e collezionare pezzi della storia visiva della città. Al costo di 2 euro ciascuna, sono un ricordo tangibile di un’esperienza visiva unica.

