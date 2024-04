Torino Comics 2024 omaggia Akira Toriyama, il maestro dei manga

Il prossimo Torino Comics, che si terrà dal 12 al 14 aprile presso il Lingotto Fiere, si prepara a onorare la memoria di Akira Toriyama, il geniale fumettista giapponese scomparso di recente, famoso per aver dato vita a capolavori come Dragon Ball e Dr. Slump. Un’emozionante mostra tematica, curata con passione da Walid Benfadel, permetterà ai visitatori di immergersi nell’universo creativo di Toriyama, attraverso una selezione eccezionale di locandine, poster e gadget collezionabili che celebrano il suo talento e la sua immaginazione senza limiti.

Esplorando il mondo di Toriyama

Ogni articolo esposto non solo racconta la storia delle creazioni più amate di Toriyama, ma offre anche una profonda riflessione sul suo impatto nel mondo dei fumetti e oltre. Dai colori vibranti di Dragon Ball all’umorismo esuberante di Dr. Slump, l’esposizione offre un’esperienza coinvolgente per tutti gli ammiratori del maestro giapponese.

Un viaggio nel passato e nel presente dei manga

Sabato 13 aprile, alle 16 in Sala Rossa, gli appassionati avranno l’opportunità di approfondire la straordinaria eredità di Toriyama durante l’incontro condotto da cavernadiplatone alias Domenico Guastafierro. Attraverso un affascinante viaggio storico e grafico, Guastafierro esplorerà come Dragon Ball abbia influenzato generazioni di autori di manga, gettando le basi per molte delle opere amate dai lettori contemporanei.

Tributi e riconoscimenti

L’evento culminerà con la lettura di messaggi commoventi da parte dei mangaka influenzati dall’opera di Toriyama, evidenziando il profondo impatto che ha avuto sulla comunità creativa e sulla cultura popolare nel suo complesso.

Appuntamento imperdibile per gli appassionati

Torino Comics, realizzato da Just for fun in collaborazione con Gl events Italia – Lingotto Fiere, continua a essere un punto di riferimento nel panorama dei fumetti e dei manga. Con Vittorio Pavesio come patron della manifestazione, l’edizione di quest’anno promette di essere un’esperienza straordinaria per tutti coloro che amano il mondo del fumetto e desiderano rendere omaggio a uno dei suoi maestri indiscussi.

