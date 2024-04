Il countdown è iniziato per l’atteso MARKETERs Day 2024: Match Point, un evento che farà vibrare Torino di energia sportiva e marketing il prossimo 13 Aprile presso il rinomato Toolbox Coworking in via Agostino da Montefeltro n° 2. Organizzato dal MARKETERs Club – Comitato di Torino, con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, l’evento si propone di esplorare il mondo dello sport sotto una luce innovativa, evidenziandone gli aspetti più rilevanti per il settore del marketing e della comunicazione.

Lo sport, un settore in crescita

Il mondo dello sport non è solo passione e divertimento, ma anche un gigante economico in costante espansione. In Italia, genera circa 22 miliardi di euro all’anno, un dato che riflette l’importanza crescente di questo settore sia a livello nazionale che internazionale. Il MARKETERs Day 2024 si propone di esplorare questo vasto universo, mettendo in luce le molteplici sfaccettature che vanno dalla pratica sportiva alla copertura mediatica, dall’abbigliamento alle infrastrutture, offrendo così una panoramica completa sulle sfide e le opportunità presenti in questo settore in continua evoluzione.

Speaker d’eccellenza, momenti di networking e occasione di divertimento

La giornata si aprirà ufficialmente alle 10:00 con l’accredito e la consegna del welcome kit, seguita da una serie di speech tenuti da esperti del settore, tra cui il Performance Manager Specialist e il Brand Director di Buddyfit, che condivideranno le loro esperienze e conoscenze. Dopo ogni intervento, i partecipanti avranno la possibilità di interagire e fare networking durante i momenti di pausa e ristoro, offerti dagli sponsor dell’evento.

L’evento non sarà solo una giornata di formazione e networking, ma anche di divertimento e competizione. Durante la pausa pranzo, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a tornei di calciobalilla, ping pong o freccette, con premi in palio per i vincitori. Un’occasione unica per mettere alla prova le proprie abilità sportive e stringere nuove amicizie.

Il calendario completo della giornata del MARKETERs Day

10.00 – 10.30 → accredito con accoglienza e consegna del welcome kit

10.30 – 11.20 → 1° speech

11.20 – 11.35 → coffee break

11.40 – 12.20 → 2° speech

12.30 – 14.30 → pausa pranzo e inizio dei tornei

14.35 – 15.30 → 3° speech

15.30 – 16.10 → 4° speech

16.10 – 16.20 → mini break

16.20 – 17.00 → tavola rotonda

17:00 – 17.30 → aperitivo e finali del torneo

Come partecipare al MARKETERs Day 2024

Le iscrizioni per il MARKETERs Day 2024: Match Point sono ufficialmente aperte. Gli interessati possono registrarsi gratuitamente compilando il form sul sito ufficiale del MARKETERs Club. L’evento è gratuito per i soci del club, mentre per gli esterni è richiesta una donazione simbolica di 5 euro. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sull’evento, è possibile seguire i canali social del MARKETERs Club.

