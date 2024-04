L’Alto Piemonte si dipinge di colori vivaci e profumi inebrianti in questa stagione, la primavera, offrendo un’esperienza unica che mescola arte, natura e avventura. Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola si rivela come un vero e proprio dipinto impressionista che prende vita, invitando i visitatori a esplorare un ventaglio di attività culturali e outdoor in un contesto mozzafiato.

Itinerari green tra laghi incantati e paesaggi dipinti

Il territorio non è solo da ammirare, ma un’opera d’arte da vivere in modo sostenibile. Sulle acque cristalline del Lago d’Orta e i suoi dintorni, si sviluppa un nuovo concetto di turismo, invitando i visitatori a scoprire le sue rive in modo lento e green. Barche, canoe e biciclette si muovono silenziosamente, lasciando dietro di sé scie che si dissolvono come pennellate delicate sull’acqua, mentre sotto la superficie si cela una ricca biodiversità.

Specchi d’acqua incorniciati da sentieri panoramici conducono i viandanti alla scoperta di borghi pittoreschi e tesori nascosti. Itinerari come il Grand Tour del Lago d’Orta e il neonato Gran Tour del Lago Maggiore portano gli escursionisti attraverso vigneti rigogliosi, boschi verdi e borghi storici, offrendo un’esperienza unica a ritmo slow. I “Paesi dipinti“, come Armeno, Pogno, Legro e Quarna Sopra, sono veri e propri musei all’aperto, dove arte e natura si fondono in un suggestivo mosaico.

Fioriture e colori della primavera nell’Alto Piemonte

I profumi di erbe selvatiche si mescolano all’aria frizzante di montagna, mentre i fiori sbocciano in una varietà cromatica senza eguali. Azalee, camelie, rododendri e dahlie creano uno spettacolo naturale unico, che può essere ammirato lungo percorsi panoramici come il Giro del Vergante e la Ciclovia del Toce.

La primavera nell’Alto Piemonte è arricchita da una serie di eventi e manifestazioni che rendono l’esperienza ancora più indimenticabile. La Festa delle Bulbose, fino al 21 aprile a Verbania, offre uno spettacolo di colori e profumi senza eguali, mentre a giugno, prende il via la kermesse Fiori d’Acqua, entrambe ai Giardini Botanici di Villa Taranto, mentre a luglio si tiene la 21esima edizione di Cactus Folies a Villa Giulia di Verbania, una mostra-mercato di piante succulente rare e da collezione.

Avventura nella natura

La natura incontaminata si fonde con l’innovazione, offrendo esperienze outdoor adrenaliniche per tutti i gusti. Dai percorsi ciclabili alle piste di trekking, dalle zipline alle gare di corsa in montagna, il territorio dell’Alto Piemonte è un paradiso per gli amanti dello sport e dell’avventura. Parchi avventura come Le Pigne di Ameno e Wonderwood a Trarego Viggiona offrono percorsi acrobatici e avventurosi tra gli alberi e attività per tutta la famiglia, mentre eventi come la Vibram® Trail Mottarone e la Salomon Vertical Race invitano gli appassionati di corsa a sfidare se stessi in scenari mozzafiato. Ad agosto, l’evento Motty on the Moon offre un’esperienza unica di running sotto le stelle cadenti sul Mottarone.

Gli amanti della velocità possono provare l’esperienza di volo con il Lago Maggiore Zip Line ad Aurano o il percorso aereo di zipline sul Mottarone. I più piccoli possono divertirsi nel Kinder Park a Domobianca o nel Parco Pallavicino a Stresa, con una serie di attività pensate appositamente per loro.

Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola si rivela come un’opera d’arte a cielo aperto, offrendo ai visitatori un’esperienza completa e coinvolgente. Con una combinazione unica di paesaggi mozzafiato, eventi culturali e attività all’aperto, la regione è pronta ad accogliere coloro che desiderano immergersi nella sua bellezza e autenticità, offrendo un’esperienza indimenticabile che stimola tutti i sensi,

Continua a leggere le notizie di Diario di Torino e segui la nostra pagina Facebook