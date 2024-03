Nel panorama lavorativo piemontese, il 2023 si rivela un anno decisivo per le donne, con un 61% delle nuove imprese avviate da figure femminili e 28.496 contratti di lavoratrici trasformati in tempo indeterminato. Questo straordinario risultato è stato annunciato ieri dall’assessore al Lavoro, Elena Chiorino, in occasione della vigilia della Festa della Donna.

Un trend in costante crescita

Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio Mercato Lavoro della Regione Piemonte, il numero di contratti stabili per le lavoratrici è aumentato costantemente negli ultimi anni. Questa tendenza positiva è stata evidenziata dall’assessore Chiorino come una dimostrazione tangibile degli sforzi dell’amministrazione regionale per promuovere una vera e propria parità di genere sul luogo di lavoro.

Le 28.496 stabilizzazioni registrate nel 2023 rappresentano il 44,9% del totale di tutte le trasformazioni contrattuali in senso positivo. Questo dato supera i risultati degli anni precedenti, con incrementi significativi rispetto al periodo pre-Covid dando un concreto segnale di cambiamento.

Nel 2022 si contavano 26.831 stabilizzazioni (43,5%).

si contavano stabilizzazioni (43,5%). Nel 2021 erano state 17.791 (40,6%).

erano state (40,6%). Nel 2020 si registravano 20.438 contratti stabili (42,2%).

si registravano contratti stabili (42,2%). Nel 2019, considerato un anno pre-Covid, si fermavano a 25.489 (43,9%).

Progetti a sostegno dell’imprenditoria femminile

Il programma regionale ‘MIP – Mettersi in proprio‘ ha giocato un ruolo cruciale nel promuovere l’imprenditoria femminile. Tra il 2022 e il 2023, su 226 nuove imprese costituite, ben 136 sono state avviate da donne, rappresentando il 61% del totale. Questo programma si pone come un segnale tangibile dell’impegno della Regione Piemonte nel sostenere attivamente l’impresa al femminile.

In chiusura, l’assessore Chiorino ha sottolineato che pur essendo ancora lunga la strada verso una completa parità di genere, ogni stabilizzazione ottenuta rappresenta un passo significativo verso una società in cui le donne possano scegliere liberamente tra carriera e maternità, senza dover rinunciare all’ambizione. La direzione è chiara: un mercato del lavoro più equo e inclusivo per tutti.