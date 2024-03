Il Gruppo Iren, leader nel settore dell’energia e dell’ambiente, si appresta a dare un significativo impulso all’innovazione nell’ambito dell’economia circolare, grazie al sostegno finanziario della Commissione Europea per due progetti di spicco: ReBioCycle ed EU-DREAM.

L’importanza della collaborazione europea per lo sviluppo dell’economia circolare

In un contesto in cui l’attenzione verso la sostenibilità e l’efficienza energetica è sempre più stringente, l’impegno di Iren nei progetti europei Horizon Europe rappresenta un’opportunità fondamentale per l’azienda e per l’intero sistema italiano.

Enrico Pochettino, Direttore Innovazione del Gruppo Iren, sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale per lo sviluppo di soluzioni innovative, affermando che: “La possibilità di co-sviluppare e sperimentare soluzioni innovative in gruppi interdisciplinari di respiro europeo arricchisce non solo l’esperienza di Iren, ma quella dell’intero sistema italiano, dando ulteriore credibilità al percorso di avvicinamento ai target di transizione energetica e di economia circolare“.

Progetto ReBioCycle, una svolta nel riciclo delle bioplastiche

Il progetto ReBioCycle, della durata di 48 mesi, si propone di rivoluzionare il processo di riciclo delle bioplastiche, puntando a aumentare il tasso di riciclo e riutilizzo di queste materie prime.

L’attività di riciclo delle bioplastiche verrà svolta nell’impianto di Borgaro Torinese, dove tecnologie all’avanguardia, guidate da algoritmi di intelligenza artificiale, saranno impiegate per separare le bioplastiche dagli altri rifiuti plastici. Questo processo innovativo sarà fondamentale per l’efficienza del progetto.

EU-DREAM per l’integrazione dell’IA nella domotica

EU-DREAM è il secondo progetto che vede Iren come partner. Questo ambizioso programma si concentra sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi domestici per ottimizzare l’uso dell’energia rinnovabile e favorire la partecipazione attiva dei consumatori al mercato energetico.

Nel contesto del progetto, l’azienda lavorerà a stretto contatto con istituzioni di ricerca e università del territorio per testare e implementare soluzioni innovative nel Living Lab Italiano, un ambiente in cui saranno sperimentati elettrodomestici e tecnologie di domotica regolabili da remoto, contribuendo così a rendere più flessibile e efficiente il consumo energetico domestico.

Un investimento per un futuro sostenibile

Il finanziamento complessivo per entrambi i progetti supera i 10 milioni di euro, un investimento significativo che promette di avere un impatto tangibile sull’innovazione nel settore energetico e ambientale. L’operato di Iren a Borgaro Torinese nell’ambito del riciclo delle plastiche costituisce un passo avanti importante verso un’economia circolare più efficiente e sostenibile.