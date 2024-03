Il mercato del lavoro è in costante mutamento, e nel 2024 si delineano sfide e opportunità che manager, capitani d’azienda e responsabili delle risorse umane dovranno affrontare per attirare e trattenere i talenti. Secondo l’analisi della società di recruiting HAYS, la competenza è destinata a primeggiare sull’esperienza, diventando un elemento prioritario per le imprese.

La competenza sarà il nuovo imperativo

L’evoluzione delle dinamiche lavorative sancisce un cambio di paradigma nel processo di selezione: il 75% dei responsabili delle selezioni colloca le competenze al centro delle proprie scelte, relegando l’esperienza in secondo piano. Tuttavia, la carenza di personale qualificato, soprattutto nell’ambito dell’informatica, rappresenta una delle principali sfide per il 2024.

Inoltre, l’intelligenza artificiale (IA) si profila come un pilastro fondamentale per aumentare la produttività aziendale nel 2024. Tuttavia, è cruciale che le imprese garantiscono un utilizzo appropriato di questa tecnologia e promuovano una percezione positiva tra i dipendenti, evitando che sia vista come una minaccia.

Diversity, Equity and Inclusion (DE&I), team multigenerazionali e lavoro ibrido al centro

La sensibilità verso la diversità e l’inclusione è in costante crescita, ma il 44% dei dipendenti ancora si sente escluso dalle iniziative DE&I aziendali. Investire in una cultura aziendale inclusiva non solo riduce il turnover dei dipendenti, ma diventa cruciale per attrarre e trattenere i talenti nel 2024.

La difficoltà nel reperimento di risorse qualificate spinge le aziende a valorizzare i team multigenerazionali. Nel 2024, la diversità di esperienza diventa un vantaggio competitivo, richiedendo strategie retributive e di sviluppo mirate a soddisfare le diverse esigenze dei dipendenti lungo il percorso di carriera.

Il lavoro da casa (smartworking) diventa un ulteriore punto di dibattito tra dipendenti e imprese. Tuttavia, un cambiamento delle politiche aziendali è in vista, con quasi un quarto delle aziende che prevede un ritorno graduale in sede per garantire una maggiore presenza e collaborazione tra i team.

Prospettive positive per il lavoro in Piemonte

Nel terzo trimestre del 2023, il tasso di occupazione nel Piemonte ha superato la media nazionale, registrando un incoraggiante 66,7%. Le previsioni per i prossimi mesi, indicate nella tabella sotto, confermano questa tendenza positiva, con un aumento delle assunzioni del 8,3% rispetto al 2023. Torino si conferma come il polo principale per nuove assunzioni, seguita da altre province in crescita come Verbano-Cusio-Ossola e Biella.