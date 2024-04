KeepTheSun: una rivoluzione nel settore fotovoltaico

La trasformazione di un potenziale rifiuto in una fonte di energia pulita e a basso costo è il cuore del progetto KeepTheSun (kts.solar). Si tratta del primo marketplace italiano di pannelli fotovoltaici usati, ideato dall’Energy Service Company (ESCo) COESA, che ha recentemente raggiunto la piena operatività dopo una fase iniziale di test a metà Marzo.

Lotta allo spreco e sostegno all’economia circolare

L’obiettivo di KeepTheSun è duplice: ridurre lo spreco di risorse e energia pulita e sostenere la filiera europea del fotovoltaico. Attualmente, la gestione degli usati avviene in modo frammentato, con la maggior parte dei pannelli destinati a finire in discarica, un spreco colossale secondo Federico Sandrone, Amministratore delegato di COESA.

KeepTheSun si propone di creare un mercato secondario del fotovoltaico, dando agli utenti la possibilità di vendere e acquistare pannelli usati. Questo non solo trasforma un rifiuto in una risorsa, ma protegge anche i consumatori e supporta l’economia nazionale, evitando di alimentare la filiera estera del fotovoltaico.

Opportunità globale

Il mercato di KeepTheSun non si limita all’Italia ma si estende a livello globale. Include paesi extra-UE e aree con scarso accesso alle fonti di energia, dove i pannelli fotovoltaici possono essere una soluzione vitale. Questa iniziativa non solo contribuisce alla transizione energetica, ma può anche contrastare il commercio illegale di pannelli fotovoltaici.

KeepTheSun non si limita alla compravendita di pannelli usati ma offre anche un servizio di smaltimento attraverso aziende specializzate partner. Questo permette di recuperare fino al 90% dei materiali impiegati, creando un ciclo virtuoso che riduce gli sprechi e favorisce il riutilizzo delle materie prime.

Intervista con Matteo Stoppa, Chief Innovation Officer di COESA

Stoppa sottolinea il successo iniziale di KeepTheSun, con un numero di annunci sopra le aspettative. La presenza significativa di professionisti indica l’attrattività del marketplace anche per le aziende, dimostrando il suo potenziale strategico nel settore fotovoltaico.

Uno dei principali pregiudizi affrontati da KeepTheSun è la convinzione che un pannello fotovoltaico usato sia obsoleto. Tuttavia, un modulo integro può mantenere una resa soddisfacente anche dopo diversi anni di utilizzo. Inoltre, pannelli meno performanti possono trovare impiego in contesti diversi, come nell’agricoltura o nei paesi in via di sviluppo.

Il contributo di COESA

Fondata a Torino nel 2012, COESA è una ESCo che facilita la transizione ecologica di imprese, pubblica amministrazione e famiglie. Oltre a KeepTheSun, COESA opera come General Contractor per l’efficientamento energetico, offrendo una vasta gamma di servizi che spaziano dall’audit energetico alle pratiche per ottenere fondi e incentivi fiscali. La specializzazione di COESA nel fotovoltaico industriale si estende anche a progetti speciali come le comunità energetiche e gli impianti galleggianti.

