Alla scoperta delle abitudini di spesa delle famiglie torinesi

Nel corso del 2023, le famiglie torinesi hanno registrato un incremento significativo della spesa media mensile, che ha raggiunto la cifra record di 2.597 euro, segnando un aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Questo dato, emerso dall’Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi sulla base di un’indagine per la Camera di commercio di Torino, indica una tendenza al rialzo delle abitudini di consumo nella città piemontese.

Spese alimentari e non alimentari delle famiglie torinesi

Dopo un rallentamento nel 2022, le spese alimentari hanno visto una significativa ripresa nel 2023, registrando un aumento del 2,7% rispetto all’anno precedente. Questo aumento ha riportato la spesa alimentare esattamente allo stesso livello del 2021, con una spesa media mensile di 419 euro per le famiglie torinesi. Questo trend è stato trainato soprattutto dagli incrementi nelle categorie dei prodotti dolciari, della frutta e del pesce. Al contrario, si è registrato un calo nelle spese per bevande alcoliche e per cibi pronti da asporto o a domicilio.

Le spese non alimentari hanno continuato la loro tendenza al rialzo nel 2023, registrando un aumento del 1,5% rispetto all’anno precedente e rappresentando l’84% delle spese totali delle famiglie torinesi. La voce principale rimane l’abitazione, che rappresenta il 48,5% delle spese non alimentari, con una spesa media mensile di 1.158 euro. Tuttavia, si è osservato un aumento anche nelle categorie delle vacanze e dei pasti fuori casa, mentre sono rimaste stabili le spese per la cura e l’igiene personale.

Sostenibilità e cambiamenti nell’acquisto

Una delle tendenze emergenti emerse dall’analisi riguarda l’attenzione crescente alla sostenibilità ambientale. Oltre una famiglia su tre ha dichiarato una sensibilità verso questo tema, adottando azioni concrete come la riduzione degli sprechi alimentari, la preferenza per acquisti stagionali e locali e un impegno verso l’utilizzo di elettrodomestici a basso consumo energetico. Inoltre, c’è stata un’adozione sempre maggiore dell’e-commerce, con il 34,6% dei nuclei familiari che vi ricorre spesso, rispetto al 12,2% del 2019.

Impatto sulla condizione economica famigliare

L’analisi ha evidenziato un impatto differenziato sulla condizione economica delle famiglie torinesi. Le coppie con figli e le famiglie monoparentali risultano essere le categorie più colpite dalla difficoltà economica, con un aumento significativo delle famiglie che si trovano in una fascia di difficoltà. Tuttavia, è interessante notare che il 72% delle famiglie ha mantenuto stabile il proprio reddito medio rispetto all’anno precedente.

L’analisi delle spese delle famiglie torinesi nel 2023 fornisce uno spaccato dettagliato delle abitudini di consumo e delle sfide socioeconomiche che caratterizzano la città. L’attenzione alla sostenibilità ambientale, insieme alla ricerca di nuove forme di risparmio e alla crescente adozione dell’e-commerce, rappresentano opportunità e sfide per la società torinese nel suo complesso. Questi dati offrono spunti importanti per politiche e strategie volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere uno sviluppo economico sostenibile nella città di Torino.

