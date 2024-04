Exclusive Brands Torino, rete composta da ventinove aziende piemontesi, si distingue non solo per l’eccellenza nel mondo del commercio, ma anche per il suo impegno verso la comunità locale. Attraverso la partecipazione finanziaria in progetti charity, come la terza edizione di Master Mëstè e il sostegno economico straordinario di Fondazione Paideia, l’azienda dimostra una volontà concreta di fare la differenza nel proprio territorio.

Master Mëstè: investire nel futuro dell’artigianato

La partnership con la Fondazione Cecilia Gilardi per la terza edizione di Master Mëstè è un esempio tangibile dell’impegno di Exclusive Brands Torino nel supportare l’artigianato italiano. Il progetto, volto a formare giovani artigiani attraverso un percorso formativo e tirocinio retribuito, offre un’opportunità unica per gli under 35 di entrare nel mondo del lavoro con competenze solide e una prospettiva concreta.

Fondazione Paideia: sostenere le famiglie con bambini disabili

L’attenzione di Exclusive Brands Torino si estende anche alle famiglie più bisognose, soprattutto a quelle con bambini disabili. Attraverso il sostegno economico straordinario della Fondazione Paideia, l’azienda contribuisce a ridurre i costi direttamente a carico delle famiglie, consentendo loro di accedere a terapie, attività sportive, e altro ancora. Un gesto di solidarietà che fa la differenza nella vita di queste famiglie.

Un impegno verso l’eccellenza

Giulio Trombetta, Presidente di Exclusive Brands Torino, sottolinea l’importanza di queste collaborazioni e l’orgoglio che ne deriva. Per l’azienda, sostenere le realtà virtuose del territorio non è solo un’opportunità, ma una responsabilità. La Carta Etica dell’azienda riflette questo impegno, mettendo al centro l’idea che le aziende debbano essere parte attiva e responsabile della comunità in cui operano.

Un esempio di corporate social responsibility

L’impegno di Exclusive Brands Torino nei confronti della comunità locale è un esempio virtuoso di corporate social responsibility. Attraverso iniziative come Master Mëstè e il supporto a Fondazione Paideia, l’azienda dimostra che il successo economico può e deve essere accompagnato da un impegno sociale concreto. La collaborazione tra imprese e enti beneficiari è fondamentale per costruire un futuro migliore per tutti.

