La città di Torino e la sua provincia si preparano a svelare i tesori gastronomici che custodiscono. Grazie alla nuova guida tematica “La Torino del Gusto”, realizzata da EDT srl in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, Turismo Torino e Provincia e le Associazioni di categoria Ascom e Confesercenti, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un viaggio culinario senza precedenti.

Un viaggio nel cuore della tradizione piemontese

La guida, disponibile in versione PDF e tradotta in inglese e francese, sarà accessibile gratuitamente dal sito. Tuttavia, sarà necessario compilare un breve form di registrazione per ottenere il download. Questa iniziativa, che va dal martedì 16 aprile al lunedì 13 maggio, offre ai visitatori l’occasione di esplorare le delizie culinarie del Piemonte in modo accessibile e conveniente.

Un omaggio alla cucina piemontese

La guida si presenta come un vero e proprio elogio alla cucina piemontese, offrendo un viaggio sensoriale attraverso i suoi piatti tipici, le iniziative enogastronomiche e gli itinerari che caratterizzano la regione. Dai classici antipasti ai prelibati agnolotti, dalle succulente carni ai formaggi stagionati, dalla rinomata cioccolata alla pasticceria artigianale, senza dimenticare i pregiati vini e il vermouth, ogni pagina è un invito a esplorare e assaporare.

L’accoglienza della terra torinese

Il Presidente della Camera di Commercio di Torino sottolinea l’importanza delle aziende enogastronomiche come ambasciatrici del territorio, pronte ad accogliere i visitatori con professionalità e creatività. La guida mette in primo piano i 222 Maestri del Gusto di Torino e provincia, insieme ai produttori di vini Torino DOC e di formaggio Torino Cheese, offrendo un’accoglienza di qualità tipicamente torinese.

La promozione del territorio

Turismo Torino e Provincia si impegna attivamente nella promozione della guida attraverso i suoi canali social ufficiali e newsletter. Con una vasta gamma di follower su piattaforme come Facebook, Instagram e LinkedIn, oltre a una newsletter dedicata a un vasto pubblico, l’ente mira a diffondere la cultura enogastronomica del Piemonte a livello nazionale e internazionale.

Un progetto intriso di passione

Luca Iaccarino, editor food di EDT, racconta l’importanza di questo progetto che intreccia le culture del viaggio e del cibo, unendo le passioni per il turismo, la gastronomia e la città di Torino. Grazie a questa iniziativa, la guida diventa uno strumento prezioso per scoprire e valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Un invito a esplorare e gustare

Con il supporto dei ristoranti aderenti al circuito Mangébin, la guida “La Torino del Gusto” diventa un compagno di viaggio indispensabile per chiunque desideri esplorare le delizie culinarie del Piemonte. Promossa anche sui siti e sui profili social dei vari ristoranti, questa guida invita i visitatori a scoprire i sapori autentici e le tradizioni culinarie che rendono unica la regione piemontese.

Continua a leggere le notizie di Diario di Torino e segui la nostra pagina Facebook