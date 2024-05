Destination Porsche: il nuovo capitolo del centro Porsche di Torino

Il Centro Porsche di Torino si prepara a vivere una trasformazione epocale, abbandonando il suo precedente ruolo per abbracciare un nuovo concetto di spazio: Destination Porsche. Questa evoluzione segna un punto di svolta significativo, trasformando non solo l’aspetto fisico dell’edificio, ma anche la sua stessa essenza.

Un ambiente immersivo e coinvolgente

Destination Porsche non è solo un centro espositivo, ma un’esperienza totale dedicata agli appassionati del marchio e ai clienti. Ogni aspetto, ogni dettaglio è stato accuratamente studiato per esaltare l’anima Porsche. Già dall’esterno, la facciata si presenta come un’anticipazione del viaggio esperienziale che attende all’interno, con le sue cinque lame di alluminio orizzontali che richiamano le prese d’aria dell’iconica 911.

Un percorso espositivo versatile

Il percorso all’interno di Destination Porsche è un’esperienza dinamica e personalizzata. Attraverso diversi moduli tematici, i visitatori possono immergersi nelle novità di prodotto, esplorare l’area dedicata all’Usato Porsche Approved e ammirare il fascino senza tempo delle vetture classiche. Ogni modulo è stato progettato per essere flessibile e adattabile, rispondendo alle esigenze e ai desideri dei clienti.

La Porscheplatz: cuore pulsante dell’esperienza

Al centro di Destination Porsche si trova la Porscheplatz, un’ampia area lounge progettata per accogliere appassionati e clienti. Qui, è possibile gustare un buon caffè ammirando le vetture esposte, organizzare meeting lavorativi o partecipare a eventi esclusivi. È un luogo di convivialità e relax, dove il marchio Porsche prende vita in tutta la sua grandezza.

Una trasformazione che va oltre l’automobile

Il rinnovamento strutturale del Centro Porsche Torino rappresenta solo un tassello di un progetto di trasformazione più ampio. Destination Porsche non è solo un luogo per la vendita di automobili, ma un punto di incontro e condivisione per tutti gli appassionati del marchio. L’obiettivo è creare un ambiente in cui i valori Porsche di eccellenza, prestazioni e design possano essere vissuti appieno.

La visione di Davide Sperlecchi

Davide Sperlecchi, Direttore del Centro Porsche Torino, condivide la visione di Destination Porsche: un luogo dove gli appassionati possono incontrarsi, condividere interessi e vivere esperienze uniche. Gli spazi ospiteranno una vasta gamma di eventi culturali, sportivi e legati al benessere, trasformandosi di volta in volta per soddisfare le esigenze dei clienti e offrire un’esperienza in armonia con i loro interessi.

