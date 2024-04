Nell’ambito dell’audizione sul Def davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, tenutasi ieri, Confartigianato Imprese Piemonte, CNA Piemonte e Casartigiani Piemonte hanno espresso il loro parere riguardo alle politiche economiche attuali relative alla Transizione 5.0 e alla Legge Annuale dedicata alle MPMI. Le tre organizzazioni hanno giudicato “poco condivisibile” la decisione del Governo di non presentare al Parlamento il quadro programmatico, sottolineando l’importanza di fornire prospettive e fiducia a imprese e cittadini, specialmente in un momento di incertezza economica.

Accelerare il programma Transizione 5.0 e Pnrr

“In una fase di debolezza della congiuntura economica è necessario dare impulso agli investimenti privati per mantenere le imprese sul sentiero della crescita”, ha affermato Giovanni Genovesio, Presidente di CNA Piemonte. Le azioni e gli interventi delineati a livello nazionale mirano a sostenere la transizione verso le sfide della doppia transizione, digitale ed ambientale. Un punto cruciale è l’accelerazione del programma Transizione 5.0, che dispone di risorse significative per supportare il sistema produttivo del Piemonte.

Tuttavia, preoccupa il rallentamento nella realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Rispetto alla spesa prevista per il 2023, si è speso solamente la metà delle risorse destinate. Il pieno impiego di almeno una parte dei fondi disponibili quest’anno potrebbe dare un impulso significativo all’economia, specialmente in termini di investimenti pubblici e infrastrutture.

Sostegno agli investimenti e riduzione del consumo di energia

Le organizzazioni artigiane evidenziano la necessità di rifinanziare al più presto la legge Sabatini, al fine di evitare la sospensione dell’accoglimento delle domande. Inoltre, chiedono un abbassamento della soglia minima degli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) Unica, attualmente fissata a 200mila euro, per stimolare la spesa e coinvolgere anche le imprese di piccola dimensione.

Un’altra priorità è l’adozione del piano nazionale per la riduzione progressiva del consumo di energia degli edifici residenziali, conforme alla recente direttiva Case Green. È necessario un programma di medio termine che stabilisca obiettivi, priorità e risorse per favorire una qualificazione ordinata dell’offerta e della domanda energetica.

Attesa per la Legge Annuale dedicata alle MPMI

Confartigianato Imprese Piemonte, CNA Piemonte e Casartigiani Piemonte manifestano un’attesa trepidante per la Legge Annuale dedicata alle micro, piccole e medie imprese (MPMI). Questa legge dovrebbe definire strumenti e indirizzi programmatici per creare un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese sul territorio. È fondamentale che l’Unione Europea si impegni a sostenere l’economia con misure concrete, oltre a regole e scadenze.

Ggli obiettivi del Green Deal europeo sono ambiziosi, ma senza una politica economica e fiscale comune, sarà difficile rispettarli. Le organizzazioni artigiane del Piemonte ribadiscono la necessità di un’impegno concreto da parte delle istituzioni per favorire la crescita economica e la sostenibilità ambientale.

Questa audizione rivela una forte volontà da parte delle organizzazioni artigiane del Piemonte di influenzare le politiche economiche regionali e nazionali per garantire uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Resta da vedere come il Governo e le istituzioni risponderanno a queste richieste e come si tradurranno in azioni concrete per il beneficio delle imprese e dei cittadini.

Continua a leggere le notizie di Diario di Torino e segui la nostra pagina Facebook