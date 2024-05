Aeroporto Torino-Caselle: SAGAT S.p.A. approvato il bilancio 2023

L’Assemblea dei Soci di SAGAT S.p.A. ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2023 della Capogruppo e il Bilancio Consolidato 2023 del Gruppo. La riunione ha deliberato la distribuzione di un dividendo complessivo di 12 milioni di euro. Questo risultato evidenzia la solidità finanziaria e la crescita continua dell’azienda, che ha anche pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2023, sottolineando il suo impegno verso lo sviluppo territoriale e la sostenibilità ambientale.

Risultati economici di rilievo

Il Bilancio d’esercizio 2023 presenta alcuni indicatori economici significativi:

Valore della produzione : 86 milioni di euro, in linea con i valori del 2022.

: 86 milioni di euro, in linea con i valori del 2022. Ricavi aviation : in crescita del 7,5% rispetto al 2022.

: in crescita del 7,5% rispetto al 2022. Risultato Netto : 7,6 milioni di euro.

: 7,6 milioni di euro. Investimenti : 6,3 milioni di euro.

: 6,3 milioni di euro. Posizione Finanziaria Netta: -7,6 milioni di euro, in miglioramento di 10 milioni di euro rispetto al 2022.

Crescita del traffico passeggeri

Il 2023 è stato un anno record per l’aeroporto, con un traffico di 4.531.185 passeggeri, in aumento dell’8% rispetto al 2022 e del 14,6% rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-Covid. Questo risultato è stato amplificato dal cambiamento nel profilo dei passeggeri: i turisti in arrivo dall’estero sono cresciuti del 72% e quelli nazionali del 15%, mentre i passeggeri residenti nel bacino geografico dell’aeroporto sono rimasti stabili (+2%).

Investimenti in sostenibilità ambientale

Nel 2023, il Gruppo SAGAT ha messo in funzione il più grande impianto fotovoltaico su tetto in un aeroporto italiano, che copre oltre il 12% del fabbisogno energetico dell’aeroporto. La restante energia elettrica è acquistata da fonti rinnovabili certificate. Questo impianto è parte dell’impegno continuo del Gruppo verso la sostenibilità, culminato nel rinnovamento del Livello 3-Optimisation del programma ACA-Airport Carbon Accreditation e la partecipazione ai lavori del consorzio europeo H2020 TULIPS per lo sviluppo di un impianto pilota che utilizza l’idrogeno come sistema di accumulo energetico.

Anticipazione dell’obiettivo NetZero 2040

SAGAT ha deciso di anticipare l’obiettivo NetZero dal 2050 al 2040, impegnandosi ad azzerare le emissioni di carbonio sotto il proprio controllo entro questa data. Questo obiettivo rappresenta una tappa fondamentale nella strategia aziendale di lungo periodo e riflette l’impegno del Gruppo verso la sostenibilità ambientale.

Qualità del servizio e innovazione

L’attenzione alla qualità del servizio reso ai passeggeri è stata riconosciuta a livello internazionale. ACI World ha assegnato all’aeroporto di Torino il premio “Airport with the Most Dedicated Staff in Europe”, per la dedizione e gli sforzi del personale nei diversi punti di contatto con i passeggeri. Innovazioni come il potenziamento del wi-fi aeroportuale e delle postazioni di ricarica dei device elettronici hanno contribuito a questo riconoscimento.

Impatto economico e sociale

Il valore economico distribuito alla comunità ammonta a 75 milioni di euro nel 2023. Secondo il modello dell’Economic Impact Calculator di ACI Europe, l’impatto economico diretto, generato dalle aziende che operano direttamente in aeroporto, è pari a 484 milioni di euro. Questi dati evidenziano l’importanza del Gruppo SAGAT non solo come ente economico, ma anche come attore sociale e ambientale.

