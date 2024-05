Enrico Clara nuovo timoniere di Amiat

Enrico Clara è pronto a prendere le redini di Amiat come nuovo Amministratore Delegato, subentrando a Gianluca Riu. Questo annuncio, proveniente da Torino, ha suscitato interesse nel mondo degli affari, specialmente considerando il momento critico per l’azienda con l’acquisizione di Egea e l’integrazione nel Gruppo Iren.

Le dimissioni di Gianluca Riu da Amiat evidenziano l’importanza strategica dell’operazione di acquisizione di Egea, su cui Riu concentrerà le sue energie. Questo segna una transizione ponderata per garantire il successo futuro di Amiat.

Ringraziamento da Iren Ambiente

Iren Ambiente, socio di maggioranza di Amiat, ha espresso gratitudine per il contributo di Gianluca Riu. Le sue azioni hanno rafforzato la posizione di Amiat e l’integrazione nel Gruppo Iren, indicando una transizione verso un nuovo capitolo aziendale.

Enrico Clara, prossimo AD di Amiat, vanta un’illustre carriera nel settore energetico. Laureato in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Torino, ha accumulato esperienza significativa in ruoli di responsabilità presso AEM Torino e il Gruppo Iren, preparandolo al ruolo di AD di Amiat.

Focus su innovazione e sostenibilità

Clara si distingue per la sua attenzione all’innovazione e alla sostenibilità. La sua esperienza nella gestione di progetti complessi e la sua sensibilità ambientale potrebbero portare Amiat verso nuove opportunità di crescita.

Prossima tappa: integrazione di Egea

La nomina di Clara arriva in un momento cruciale, con l’acquisizione di Egea in fase di finalizzazione. La sua leadership sarà fondamentale per garantire una transizione fluida e un’integrazione efficace delle attività di Egea nel Gruppo Iren.

