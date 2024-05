Piemonte: multe stradali, record di incassi nel 2023

Il 2023 ha segnato un nuovo record per gli incassi derivati dalle multe stradali nei comuni capoluogo di provincia del Piemonte. Secondo un’analisi condotta da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, Torino, Alessandria ed Asti si sono distinti per aver incassato i maggiori proventi da sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della Strada.

I primati di Torino, Alessandria ed Asti

Torino si piazza al vertice della classifica con un introito che supera i 54,6 milioni di euro, seguita da Alessandria con 3,7 milioni e da Asti con 3 milioni. Un totale di oltre 68,3 milioni di euro raccolti dai comuni capoluogo piemontesi nel corso del 2023.

Dopo i primi tre comuni, la graduatoria piemontese prosegue con Novara che ha incassato 2 milioni e Cuneo con quasi 1,5 milioni. Seguono Vercelli con 1,3 milioni e Biella con 1 milione. Chiude la classifica il comune di Verbania con oltre 960.000 euro ricavati da multe stradali.

Gli importi pro capite

Facile.it ha calcolato anche il valore di “multa pro capite“, rivelando interessanti dati. Torino si conferma al primo posto con una sanzione pro capite pari a 64 euro, seguita da Alessandria ed Asti, entrambe con 41 euro di multa per abitante. La graduatoria prosegue con Verbania (32 euro), Vercelli (30 euro) e Cuneo (27 euro). Chiudono la classifica Biella (24 euro) e Novara, con soli 20 euro pro capite.

L’impatto sui piccoli comuni

Anche nei comuni più piccoli si registrano incassi significativi. Limitando l’analisi ai comuni con meno di 6.000 residenti, emerge che il primo posto spetta a Canale, in provincia di Cuneo, seguito da Pecetto Torinese (TO) e Lagnasco, entrambi in provincia di Cuneo. Canale, con 5.495 abitanti, ha incassato oltre 1 milione e mezzo di euro in multe stradali nel 2023, mentre Pecetto Torinese, con 4.028 abitanti, ha registrato più di 881mila euro di sanzioni. Lagnasco, con 1.373 abitanti, ha incassato più di 673mila euro.

Considerazioni finali

Questi dati non solo evidenziano l’importanza delle norme del Codice della Strada nel contesto urbano, ma sollevano anche questioni riguardanti l’equità delle sanzioni e l’impatto economico sulle comunità locali. La distribuzione degli introiti e la variazione degli importi pro capite sollevano interrogativi sulla consistenza delle sanzioni e sull’efficacia delle politiche di sicurezza stradale.

