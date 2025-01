Leggere insieme per stare bene, l’iniziativa speciale in Rsa a Torrazza Piemonte

Offrire agli anziani un momento di condivisione e stimolo intellettuale: è questo l’obiettivo del nuovo laboratorio di lettura attivato presso la RSA “Don Luigi Tronzano” di Torrazza Piemonte. Ogni venerdì, gli ospiti della struttura Sereni Orizzonti partecipano a un’iniziativa che valorizza le loro esperienze, il loro vissuto e la voglia di riscoprire legami con la storia e la cultura del territorio.

Un laboratorio di lettura condivisa

Il laboratorio, nato dall’incontro tra l’animatore Giuseppe e la maestra in pensione Fernanda, si fonda su un approccio partecipativo che mette al centro le preferenze e gli interessi degli anziani. Ogni settimana, infatti, sono proprio gli ospiti a scegliere i temi e i testi da leggere insieme, garantendo un coinvolgimento attivo e una piena libertà di espressione.

L’iniziativa si inserisce in un ampio programma socio-ricreativo promosso dalla RSA “Don Luigi Tronzano” e dal gruppo Sereni Orizzonti, da sempre impegnato nel migliorare il benessere psicofisico degli ospiti attraverso attività stimolanti e momenti di socializzazione. L’auspicio è che il laboratorio di lettura continui a crescere, coinvolgendo un numero sempre maggiore di partecipanti e diventando un esempio di buone pratiche per altre strutture del territorio.

Il coinvolgimento degli anziani e il metodo partecipativo

Un elemento di originalità risiede nella possibilità, per i residenti con maggiore grado di autosufficienza, di proporre gli argomenti che più li appassionano. Questo processo di selezione dà vita a un calendario sempre in evoluzione, in cui si alternano curiosità locali, vicende storiche e letture ispirate all’attualità. L’effetto di questa partecipazione diretta è un crescente senso di appartenenza alla vita della struttura e un rafforzamento dei legami tra gli ospiti.

Un tuffo nella storia di Torrazza Piemonte

Nell’ultimo incontro, il gruppo ha approfondito le origini storiche di Torrazza Piemonte, grazie a volumi messi a disposizione dal Comune. Questo momento di riscoperta ha permesso agli anziani di riconnettere il proprio vissuto con le radici del territorio, stimolando ricordi, aneddoti e una rinnovata curiosità per la realtà locale.

Le voci dei protagonisti

«Questo laboratorio rappresenta molto più di un semplice momento di lettura», spiega l’animatore Giuseppe Sciortino. «È uno spazio di condivisione dove i nostri ospiti possono esprimere le proprie preferenze, confrontarsi e mantenere viva la propria curiosità intellettuale».

Anche la direttrice della struttura, Marilena Alluto, sottolinea l’importanza del progetto: «Vedere l’entusiasmo con cui i partecipanti scelgono i temi e si preparano all’incontro settimanale è per noi motivo di grande soddisfazione».

