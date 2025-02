Un ricordo speciale, la RSA “Il Faggio” di Carmagnola celebra Libero con musica e preghiera

Un pomeriggio di musica, condivisione e spiritualità ha animato la RSA “Il Faggio” di Carmagnola, gestita da Sereni Orizzonti, grazie alla visita della Comunità Evangelica “Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I.”. L’incontro, che si è svolto sabato 8 febbraio, è stato dedicato al ricordo di Libero, ex ospite della struttura e fedele membro della congregazione, recentemente scomparso.

Una festa dal forte valore umano

Il programma ha previsto momenti musicali, canti, letture sacre e una merenda conviviale. Gli ospiti della residenza per anziani hanno vissuto un pomeriggio all’insegna della gioia, con l’opportunità di interagire con i membri della Comunità Evangelica in un clima di calore e condivisione.

Il ricordo di Libero

La celebrazione in memoria di Libero ha unito emozione e ricordo. La sua fede e la sua appartenenza alla Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. sono state omaggiate con parole di affetto e con la presenza di chi lo aveva conosciuto bene. È stato un momento toccante per gli anziani della struttura, che hanno così potuto sentire più vicina la comunità esterna, fondamentale per mantenere vivo il legame con l’ambiente circostante.

Le parole del direttore della struttura

«Questi momenti di incontro sono regali autentici, irrinunciabili e preziosissimi per i nostri ospiti», commenta il direttore Angelo Alvaro. «La visita della Comunità Evangelica ha creato un’atmosfera di particolare trasporto, calore e serenità, permettendo ai residenti – e spero a tutti i partecipanti – di vivere un’esperienza di condivisione significativa. L’evento, in linea con la “Giornata dei calzini spaiati”, ci ha ricordato quanto l’incontro con l’altro rappresenti un’occasione preziosa di crescita e arricchimento».

L’importanza dei legami e delle attività future

Per molti ospiti, la RSA “Il Faggio” diventa una vera e propria famiglia, un luogo non solo fisico ma anche affettivo. L’iniziativa con la Comunità Evangelica rientra in un più ampio programma di attività sociali, finalizzate a mantenere forte il legame con la comunità locale. Con l’arrivo della primavera, sono già in cantiere uscite all’aperto e momenti di aggregazione, realizzati in collaborazione con i parenti e i membri della congregazione.

«Per questi momenti di gioia, ma anche di riflessione, possiamo solo dire grazie ad una Comunità viva, pulsante, appassionata, che merita di essere conosciuta e alla quale va tutta la nostra gratitudine», conclude il direttore Alvaro.

