Festa in costume alla RSA Le Ninfee, un viaggio nel tempo tra storia e tradizione

Una festa in costume all’interno della RSA Le Ninfee di San Gillio, gestita da Sereni Orizzonti, ha riportato in vita i costumi storici del ‘700 piemontese, coinvolgendo gli ospiti della struttura in una giornata all’insegna di cultura, memoria e condivisione.

Danze in abiti d’epoca: un momento di incontro tra generazioni

La performance dell’associazione di volontariato Historia Subalpina, che si è svolta il 23 novembre scorso, ha regalato ai presenti uno spettacolo di danze in abiti d’epoca, con focus sul Valzer, che ha catturato l’attenzione e l’emozione degli anziani residenti. La gioiosa atmosfera ha permesso di rievocare tradizioni e antichi costumi, favorendo un autentico incontro tra generazioni.

La valorizzazione della memoria storica

Il cuore dell’iniziativa è stato il recupero della memoria storica e la valorizzazione delle tradizioni piemontesi. Gli abiti del ‘700 e le danze proposte dai volontari hanno creato un vero e proprio ponte temporale, offrendo agli ospiti la possibilità di rivivere atmosfere di un’altra epoca e di immergersi in un racconto culturale condiviso.

Un pomeriggio di inclusione e condivisione

Al termine delle danze, un momento conviviale di merenda e socializzazione ha arricchito l’esperienza, consolidando la funzione della RSA Le Ninfee come luogo di cura, ma anche di aggregazione. «L’evento ha sottolineato l’importanza del volontariato nel mantenere vive le tradizioni e creare momenti di inclusione per i nostri anziani» – afferma Giuseppe Grandinetti, direttore della struttura Sereni Orizzonti.

Historia Subalpina: custode delle tradizioni

L’associazione Historia Subalpina, fondata nel 2010 con l’obiettivo di preservare usi, costumi e tradizioni del Piemonte, ha dimostrato come l’impegno volontario possa rinnovare il legame con la cultura locale. Grazie alla loro dedizione, la giornata alla RSA Le Ninfee è divenuta un vero esempio di come il passato possa illuminare il presente, regalando attimi di gioia e arricchimento per tutte le generazioni.

