La nuova RSA di La Loggia accoglie i primi ospiti, il sindaco e l’Auser

La nuova RSA di La Loggia, gestita da Sereni Orizzonti, ha ufficialmente aperto le sue porte ai primi ospiti, consolidando così un progetto che promette di essere un punto di riferimento per la comunità locale. La struttura, situata in provincia di Torino, è stata costruita per offrire un ambiente moderno e accogliente, con 120 posti letto disposti su tre piani, camere doppie, sale ricreative e una palestra per la riabilitazione.

Uno degli elementi distintivi della RSA è il Parco delle Due Generazioni, un’area verde realizzata in collaborazione con il Comune di La Loggia, pensata per creare un legame tra la residenza e la comunità. Questo spazio mira a favorire l’integrazione tra gli anziani e i cittadini, offrendo loro un luogo di incontro e di interazione.

Visita del sindaco e collaborazione con l’Auser

Per sottolineare l’importanza del progetto, il sindaco di La Loggia, Domenico Romano, ha visitato la struttura durante l’ingresso dei primi ospiti. Durante la visita, il sindaco ha espresso il suo sostegno al direttore della RSA, Giovanni Marte, e all’intero staff, ribadendo l’importanza di una collaborazione solida tra amministrazione comunale e operatori locali.

L’Auser di La Loggia, rappresentata dal presidente Pierangela Baracco e dal vicepresidente Gigi Iaselli, ha partecipato all’incontro, evidenziando la disponibilità a realizzare progetti congiunti a beneficio degli anziani. Tra le iniziative già in programma figurano attività come la ginnastica dolce, laboratori di cucito, celebrazioni di compleanni e la possibilità di organizzare messe con il parroco.

La presenza di figure locali di spicco, come il signor D’Orlando, ex presidente Auser e riferimento sul territorio, ha reso l’incontro un’occasione speciale per discutere futuri progetti destinati a migliorare la qualità della vita degli ospiti della RSA.

Un valore aggiunto per La Loggia e i comuni limitrofi

Il direttore Giovanni Marte ha espresso la sua soddisfazione per l’avvio delle attività nella nuova RSA, dichiarando: «Siamo certi che questa struttura rappresenterà un valore aggiunto non solo per La Loggia, ma anche per i comuni limitrofi». Marte ha inoltre ringraziato il sindaco per la sua disponibilità e il suo continuo supporto, oltre a elogiare il ruolo dell’Auser, fondamentale nel fornire servizi alla comunità.

La struttura di La Loggia si candida così a diventare un punto di riferimento per l’assistenza agli anziani nel torinese, con servizi che spaziano dalla riabilitazione fisica alle attività sociali, creando un ambiente familiare e inclusivo per tutti gli ospiti.

