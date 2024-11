Lettura condivisa e memoria alla RSA Le Magnolie di Settimo Vittone

La RSA “Le Magnolie” di Settimo Vittone, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti, ha recentemente ospitato un evento speciale che ha coinvolto residenti e staff in un momento di riflessione e condivisione di memorie storiche. Grazie alla presenza dell’autrice Caterina Dal Lago e alla lettura del suo libro “La Resistenza“, i partecipanti hanno potuto esplorare un periodo cruciale della storia italiana attraverso il racconto di un bambino di dieci anni.

Un tuffo nel passato: lettura ad alta voce e scambio di memorie

Durante le sessioni di lettura, gli ospiti della RSA hanno avuto l’opportunità di immergersi nei ricordi della Resistenza, un’epoca densa di significati e sacrifici. Attraverso il testo di Dal Lago, edito da Bolognino Editore, gli anziani della struttura hanno potuto rivivere, raccontare e riflettere su esperienze simili, intrecciando memorie personali con quelle del protagonista del libro, che, pur giovanissimo, fu testimone diretto delle difficoltà e delle privazioni di quel periodo.

Un momento di condivisione e riflessione

La direttrice della struttura, Ornella Maria Anzola, ha descritto l’iniziativa come “un’opportunità per riflettere sul passato e creare nuovi legami tra gli ospiti”. La lettura condivisa ha permesso ai residenti di confrontarsi sulle esperienze vissute, arricchendo il dialogo e la comprensione reciproca. La partecipazione attiva dello staff e il sostegno dei familiari hanno reso il momento particolarmente coinvolgente per tutti i presenti.

A coronamento dell’esperienza, lo staff della RSA si è impegnato a raccogliere le riflessioni e i ricordi emersi durante la lettura in un opuscolo commemorativo. Questo libretto diventerà una testimonianza preziosa, capace di trasmettere il valore della memoria storica alle generazioni future, e di mantenere viva la memoria della Resistenza italiana.

Un esempio da replicare

L’iniziativa di Settimo Vittone è stata un esempio di come la lettura possa fungere da strumento potente di valorizzazione della memoria collettiva. L’auspicio della direttrice è che questa esperienza possa ispirare altre strutture simili a organizzare attività che stimolino il ricordo e la condivisione, donando nuova vita a storie di grande valore umano e storico.

