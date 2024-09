Torinese, apre la nuova RSA da 120 posti letto “La Loggia”

Martedì 1° ottobre 2024 segnerà l’inaugurazione ufficiale della nuova RSA “La Loggia” a Torino, un progetto di Sereni Orizzonti, il secondo player nazionale nel settore dell’assistenza agli anziani, con 91 strutture e 6.000 posti letto tra Italia e Spagna. Questa nuova apertura rafforza l’offerta assistenziale per anziani in Piemonte, portando a 28 il numero di residenze attive nella regione.

Un servizio essenziale per il torinese

La struttura, che si trova in Via Umberto Saba 1 a La Loggia, rappresenta un punto di riferimento sanitario e assistenziale per il territorio torinese. Come sottolineato dal direttore generale di Sereni Orizzonti, Mario Modolo, «La Loggia avrà un impatto significativo sia in termini di assistenza sanitaria che di ricadute occupazionali per la zona». La residenza è in grado di accogliere anziani con diversi gradi di non autosufficienza, fornendo un’assistenza qualificata 24 ore su 24.

Una struttura moderna e sostenibile

La RSA “La Loggia” si sviluppa su tre piani e dispone di 40 posti letto per piano, organizzati in camere doppie. Gli ospiti possono godere di ampie sale ricreative, una palestra per la riabilitazione, un salone ristoro e aree comuni progettate per favorire il benessere e la socializzazione. Inoltre, la residenza rispetta i principi ESG di sostenibilità e accessibilità, grazie all’utilizzo della domotica e tecnologie green.

Assistenza e animazione con un team altamente specializzato

Il personale della RSA è composto da un’équipe di operatori qualificati, tra cui infermieri, educatori, OSS e psicologi, che garantiranno un servizio di assistenza completo e attività di animazione dedicate agli ospiti. L’obiettivo è offrire non solo assistenza sanitaria, ma anche stimoli ricreativi e relazionali, creando un ambiente sereno e stimolante per gli anziani.

Collaborazione con il comune di La Loggia

L’apertura della RSA rappresenta anche il culmine di una collaborazione di successo tra Sereni Orizzonti e il comune di La Loggia. Il sindaco Domenico Romano ha espresso grande soddisfazione, sottolineando l’importanza del progetto per la comunità locale: «Questa nuova residenza porta un servizio di utilità sociale non solo per i cittadini di La Loggia, ma anche per i comuni limitrofi». Il sindaco ha inoltre ricordato l’inaugurazione del Parco delle Due Generazioni, uno spazio che favorisce il contatto tra gli anziani della struttura e i giovani della città, grazie a una corsia pedonale diretta dal parco alla RSA.

Il Parco delle Due Generazioni è un elemento chiave di questo progetto. Inaugurato ad aprile 2024, il parco comprende giochi per bambini, un campo da basket e pallavolo, e si presenta come un luogo di incontro intergenerazionale. Questa iniziativa favorisce un dialogo tra anziani e giovani, creando un legame sociale che arricchisce entrambe le fasce di età.

Con questa nuova apertura, Sereni Orizzonti continua a espandere la sua rete di strutture assistenziali, consolidando la sua presenza in Piemonte e offrendo un servizio di alta qualità per gli anziani e le loro famiglie.

