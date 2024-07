Ecolamp 2024: Torino nona in Italia per raccolta lampadine

Nel primo semestre del 2024, Ecolamp ha pubblicato i suoi risultati di raccolta e riciclo, rivelando un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il Consorzio nazionale specializzato nella gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) ha registrato un incremento del 14% nella raccolta complessiva. Questa crescita riflette l’efficacia delle strategie di raccolta e comunicazione adottate, con un focus particolare sulle sorgenti luminose e sugli altri dispositivi elettrici ed elettronici.

Piemonte: 43 tonnellate di lampadine esauste raccolte

Nel dettaglio, il Piemonte ha raggiunto un risultato notevole nel primo semestre del 2024, con una raccolta di oltre 43 tonnellate di sorgenti luminose esauste. Questo dato non solo sottolinea l’impegno del Consorzio Ecolamp nella regione, ma evidenzia anche l’efficacia delle campagne di sensibilizzazione e delle pratiche di raccolta locali. Torino emerge come leader tra le province piemontesi, con una raccolta di 20 tonnellate di lampadine, posizionandosi al nono posto tra le province italiane per volume di raccolta.

Torino: capitale della raccolta efficiente

Torino si distingue per la sua eccellenza nella gestione dei RAEE, confermandosi la provincia più virtuosa del Piemonte e guadagnandosi una posizione di rilievo a livello nazionale. Il risultato di 20 tonnellate rappresenta un esempio di come una città possa contribuire in maniera significativa alla gestione dei rifiuti e alla sostenibilità ambientale. Questo successo non è solo un traguardo per Torino, ma anche un modello di riferimento per altre province italiane.

Le altre province piemontesi

Oltre a Torino, altre province piemontesi hanno contribuito in modo significativo alla raccolta dei RAEE. Cuneo ha raccolto 7 tonnellate, seguita da Novara con 5 tonnellate, e da Alessandria e Vercelli, entrambe con 3 tonnellate. Asti e Verbano-Cusio-Ossola hanno raccolto 2 tonnellate ciascuna, mentre Biella ha conferito 1 tonnellata di lampadine esauste. Questi dati complessivi dimostrano un impegno diffuso nella regione, contribuendo al successo della raccolta in Piemonte.

Un aumento del 14% nella raccolta

Fabrizio D’Amico, Direttore Generale di Ecolamp, ha commentato i risultati con entusiasmo: “I dati molto positivi della raccolta Ecolamp nel primo semestre del 2024 rafforzano la convinzione del Consorzio che l’offerta di una gamma di servizi caratterizzati da professionalità, rapidità e trasparenza rappresentino una formula vincente.” La crescita del 14% nella raccolta dei RAEE evidenzia l’efficacia delle strategie adottate dal consorzio, che includono una comunicazione mirata e la promozione della consapevolezza ambientale.

Le strategie di ecolamp

Ecolamp si distingue non solo per la quantità di rifiuti raccolti ma anche per il suo impegno nella comunicazione e sensibilizzazione. Il Consorzio si dedica costantemente a educare i cittadini su come smaltire correttamente i RAEE e sull’importanza della raccolta differenziata. Questa attività non solo facilita la gestione dei rifiuti ma contribuisce anche a creare una cultura della sostenibilità tra i consumatori.

