Il Gruppo Torinese Trasporti (Gtt) ha annunciato una nuova iniziativa mirata a garantire la sicurezza dei passeggeri del servizio pubblico nella città di Torino. Denominata “Ultimo Miglio“, questa iniziativa è stata presentata dalla presidente del gruppo Gtt, Serena Lancione, durante la Biennale della Tecnologia tenutasi la scorsa domenica.

Una risposta alle preoccupazioni per la sicurezza, soprattutto delle donne

L’idea di “Ultimo Miglio” è nata in risposta alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza dei passeggeri, soprattutto delle donne, durante il tragitto tra la fermata dei mezzi pubblici e casa. Questa iniziativa assume un significato particolare in relazione ai recenti fatti di cronaca, come lo stupro di una giovane avvenuto nel portone del suo palazzo.

Coprire i costi del tragitto per garantire sicurezza

Il programma “Ultimo Miglio” prevede l’uso di voucher per coprire i costi di un taxi o di un monopattino per il tragitto tra la fermata dei mezzi pubblici e casa. Questo servizio, finanziato tramite nuovi fondi governativi, è pensato per garantire ai passeggeri un’opzione sicura per gli ultimi metri del loro viaggio.

Avvio entro l’estate e nuove tecnologie

Secondo quanto annunciato, l’operazione dovrebbe essere avviata entro l’estate, offrendo così una soluzione rapida e concreta alle preoccupazioni dei cittadini. Inoltre, in parallelo all’iniziativa “Ultimo Miglio”, il Comune di Torino sta per lanciare una nuova app per smartphone. Questa app consentirà ai cittadini di consultare gli orari dei bus e della metro, oltre alla disponibilità di monopattini, taxi e auto in condivisione.

Una soluzione integrata per migliorare la mobilità e la sicurezza

L’introduzione di “Ultimo Miglio” e dell’app per smartphone rappresenta un passo significativo verso la creazione di un sistema integrato di trasporto pubblico e privato, mirato a migliorare sia la mobilità che la sicurezza dei cittadini di Torino. Queste iniziative non solo offrono soluzioni pratiche per affrontare le sfide attuali, ma dimostrano anche un impegno concreto verso il miglioramento continuo dei servizi di trasporto urbano.

