I dati recenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rivelano uno scenario preoccupante per i piemontesi aspiranti automobilisti. Nel 2023, il 39,4% dei candidati piemontesi all’esame di teoria per la patente B non è riuscito a superare il test, allineandosi alla media nazionale del 39,9%.

Una simulazione informativa

Cosa accadrebbe se gli automobilisti piemontesi con più di cinque anni di patente B ripetessero oggi l’esame di teoria? Secondo una simulazione condotta da AutoScout24 ed Egaf edizioni, in collaborazione con le principali associazioni di autoscuole italiane, solo il 20% dei piemontesi sarebbe in grado di superare il test, rispetto alla media nazionale del 22,3%. Questo dato mette in luce l’importanza degli aggiornamenti costanti, considerando le continue modifiche al codice della strada.

Errori comuni e dati statistici

Nonostante il basso tasso di successo, il campione di automobilisti piemontesi ha risposto correttamente in media a 15 domande su 20. Gli errori più comuni riguardano le domande sulla segnaletica, le spie e gli incroci.

Ostacoli nell’esame di guida

Passando all’esame di guida, nel 2023 ben l’83,3% dei piemontesi ha superato l’esame. Tuttavia, a livello nazionale, le maggiori associazioni di autoscuole hanno individuato le principali criticità che portano alla bocciatura. Gli incroci rappresentano il problema principale (52%), seguiti dalle fermate dei mezzi pubblici e dalle rotonde che defluiscono il traffico dalla corsia principale (49%). I parcheggi, sia in entrata che in uscita, rappresentano un altro ostacolo significativo (33%). Altri fattori che influenzano l’esito includono la dimensione della città, la difficoltà delle strade e il traffico, ma soprattutto l’ansia del candidato (94%) e l’atteggiamento dell’esaminatore sullo stress (89%).

Prova la simulazione

Per chi volesse testare le proprie competenze, AutoScout24 offre la possibilità di simulare l’esame di teoria della patente B. La simulazione, gratuita e anonima, può essere completata in pochi minuti direttamente sul sito di AutoScout24 o tramite le app di Egaf edizioni.

