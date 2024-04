Il 7 aprile è diventato il giorno dell’incubo per i clienti di Banca Sella e della sua controllata Hype, catapultati in una situazione di totale disagio. Mentre cercano di accedere ai loro conti correnti online, si trovano di fronte a un muro di problematiche. Dal blocco degli accessi all’applicazione di home banking, al sito internet inaccessibile, fino alle lunghe attese per parlare con un operatore, l’esperienza si trasforma in una vera e propria odissea bancaria.

Comunicazioni scarse e insoddisfacenti

Le voci dei clienti si sono riversate sui social media, dove si accumulano le lamentele. La mancanza di trasparenza da parte della banca amplifica la frustrazione dei clienti, i quali si sentono abbandonati di fronte ai problemi tecnici. Le comunicazioni fornite da Banca Sella e Hype sono giudicate scarne e poco soddisfacenti, contribuendo a un clima di incertezza e nervosismo.

Assicurazioni di rassicurazione

In un tentativo di tranquillizzare i clienti, le istituzioni bancarie cercano di fornire qualche spiegazione. Un aggiornamento di Hype assicura che stanno lavorando per ripristinare la piena operatività dei servizi. Anche se è “frustrante non avere il pieno controllo del proprio home banking”, si assicura che i fondi custoditi nei conti correnti sono al sicuro. Tuttavia, per molti clienti, questa rassicurazione non basta a dissipare le preoccupazioni.

Origine dei problemi

Banca Sella attribuisce tutti i problemi a un difetto tecnico derivante da “alcuni interventi di manutenzione periodica dei sistemi informatici avvenuti nel fine settimana”. Questo difetto ha causato una serie di disfunzioni nei servizi online, mettendo in ginocchio le operazioni quotidiane dei clienti. Alcuni fortunati riescono a visualizzare il saldo del proprio conto, ma la gioia è breve visto che presto vengono nuovamente sbattuti fuori dall’applicazione.

Emergenza finanziaria per i clienti

La situazione è diventata critica per molti clienti che lamentano la mancata ricezione degli stipendi e dei bonifici in entrata, oltre al blocco delle operazioni in uscita. Questo ha portato al mancato pagamento di bollette e altri pagamenti periodici, aggravando ulteriormente la loro condizione finanziaria. I prelievi sono bloccati, lasciando molti senza accesso ai propri soldi.

Assenza di prospettive di risoluzione

Non solo la banca non riesce a risolvere la situazione, ma non fornisce neanche previsioni di risoluzione. Questa mancanza di trasparenza e di prospettive future aumenta l’ansia dei clienti, i quali si sentono abbandonati in un limbo finanziario. La frustrazione cresce di pari passo con il passare dei giorni, senza alcuna indicazione di una fine imminente al caos.

