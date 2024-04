TORINO – Le strade di Torino sono state teatro di un’ennesima truffa orchestrata da un individuo noto alle forze dell’ordine per i suoi ripetuti tentativi di raggiro. Il modus operandi di questo “specialista” consisteva nell’imitare un investimento stradale per danneggiare automobilisti ignari, spesso anziani o donne sole.

Riconoscimento e denuncia: la fine della corsa per il truffatore

Il 28 marzo scorso, una coppia residente nel quartiere Crocetta di Torino ha avuto un incontro decisivo con il presunto truffatore. La donna, vittima di una precedente frode nel 2022, ha riconosciuto l’uomo che si aggirava per le strade e ha immediatamente informato il marito. Quest’ultimo ha prontamente contattato le autorità, fornendo informazioni cruciali sulla posizione e sull’automobile utilizzata dal criminale.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

In risposta alla segnalazione, due pattuglie del nucleo radiomobile dei carabinieri di Torino hanno prontamente localizzato e fermato il sospetto truffatore. L’identificazione ha confermato i sospetti, rivelando il passato criminale del 59enne, già noto alle autorità per le truffe del pedone.

Alla luce del suo arresto imminente, il truffatore ha tentato di sbarazzarsi di un fazzoletto sporco di vernice rossa, abilmente preparato per simulare macchie di sangue. Indossava inoltre pantaloni con un evidente taglio sul ginocchio, un ulteriore tentativo di inscenare un presunto incidente stradale.

Nonostante i suoi sforzi, il truffatore non è riuscito nel suo intento di ingannare altre due vittime, che lo hanno comunque riconosciuto. Per lui è scattata l’ennesima denuncia, questa volta per tentata truffa continuata e per guida di veicolo senza patente, revocata anni fa.

