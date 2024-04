Questa mattina, durante una sessione parlamentare a Bruxelles, l’eurodeputato irlandese Mick Wallace ha reso omaggio alla sua squadra del cuore, il Torino, con un insolito augurio prima del derby contro la Juventus.

Un tifo sfrenato che invade l’Aula del Parlamento europeo

Wallace, membro del gruppo di sinistra GUE/NGL, ha sorpreso l’assemblea con un “in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juventus. Juve m…a e forza Toro!“, pronunciato con fervore e in un italiano dal marcato accento britannico.

Il curioso legame tra l’Irlanda e il calcio italiano

Classe 1955, Wallace è un politico con una lunga storia di impegno sociale e politico, ma è anche un appassionato tifoso del Torino. Nato a Wexford, nella Repubblica d’Irlanda, è stato eletto all’Europarlamento nel 2019 come membro del gruppo politico che riunisce partiti socialisti, ecosocialisti e comunisti. La sua passione per il Torino risale al 1985, quando sua sorella si trasferì a San Mauro Torinese per lavoro. Da allora, Wallace ha seguito assiduamente il club e ha sviluppato un legame speciale con i tifosi e lo spirito del calcio italiano.

Un gesto di vicinanza alla gente comune

La scelta di indossare la maglia del Torino durante le sessioni parlamentari non è nuova per Wallace, era già stato visto nel 2021 esultare in modo simile per un importante vittoria del Torino contro il Sassuolo. Egli ritiene che i politici debbano essere vicini alla gente comune e che l’abbigliamento non debba essere un ostacolo alla comunicazione autentica.

L’impegno sul territorio e l’amore per l’Italia

Wallace dimostra il suo attaccamento al territorio italiano non solo attraverso il calcio, ma anche attraverso la sua residenza a Cortemilia, in provincia di Cuneo, dove si è appassionato alle tradizioni locali e al dolcetto dei terrazzamenti.

Sia sulle colline di Cortemilia che nelle sedute parlamentari a Bruxelles, Wallace si mostra sempre fedele alla sua squadra del cuore. La sua presenza, tuttavia, non manca di suscitare sguardi increduli e qualche perplessità tra i colleghi politici.

Una vita tra politica e sport

Oltre alla sua carriera politica, Wallace è anche un appassionato di calcio attivo. Nel 2007 ha fondato il Wexford Football Club e ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione per le prime tre stagioni.

L’episodio odierno all’interno del Parlamento europeo evidenzia la passione di Wallace per il calcio e il suo rapporto speciale con il Torino. Mentre alcuni potrebbero trovare sorprendente il suo comportamento, per lui è una manifestazione autentica di vicinanza alla gente comune e ai valori che il calcio incarna.

