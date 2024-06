Torino gioca una carta decisiva per garantire la permanenza delle ATP Finals oltre il 2025, mirando ad estendere il contratto fino al 2030. La città piemontese ha infatti individuato un alleato prezioso nella vicina Monte Carlo, zona rinomata del Principato di Monaco, che potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella decisione finale.

La vicinanza geografica come punto di forza

La distanza di poco più di 250 chilometri tra Torino e Monte Carlo rappresenta un vantaggio significativo. Questa prossimità è particolarmente apprezzata dai tennisti, molti dei quali risiedono nel principato. A inizio 2024, sette dei primi dodici tennisti in classifica per le Finals avevano la residenza a Monte Carlo, rendendo Torino una scelta comoda e strategica.

I benefici per i tennisti

Per i tennisti, la vicinanza tra le due città non è solo una questione di comodità logistica. Gli sportivi apprezzano Torino come location non solo per la breve distanza, ma anche per la qualità delle strutture e dei servizi offerti a Monte Carlo. Nel principato, i tennisti hanno accesso a:

Campi in terra battuta, cemento e coperti per allenarsi gratuitamente.

Palestre all’avanguardia.

Convenzioni con alberghi e ristoranti per lo staff.

Monte Carlo, il centro europeo del tennis

Monte Carlo sta diventando sempre più il fulcro del tennis europeo. ATP ha una delle sue due sedi europee nel principato e sta sviluppando un ecosistema a misura di tennista. Questo sviluppo rende la residenza a Monte Carlo un fattore attrattivo non solo per gli sportivi, ma anche per le organizzazioni di eventi come le ATP Finals.

L’apprezzamento dei tennisti

Secondo fonti ben informate, gli stessi tennisti avrebbero espresso apprezzamento per Torino come sede delle ATP Finals. Questo supporto degli atleti è un elemento chiave che potrebbe influenzare la decisione finale a favore del capoluogo piemontese.

Obiettivo: rinnovo fino al 2030

L’obiettivo di Torino è ambizioso: non solo garantire la permanenza delle ATP Finals fino al 2025, ma rinnovare il contratto fino al 2030. Al momento, si attende solo l’ufficializzazione del prolungamento fino al 2027, ma l’amministrazione cittadina e gli organizzatori puntano a un accordo di più lungo termine.

