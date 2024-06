Rivoluzione granata: le sfide e i cambiamenti del torino con Vanoli

Con l’addio di Ivan Juric e l’arrivo di Paolo Vanoli come nuovo allenatore, il Torino si prepara a un periodo di cambiamenti significativi. Questa transizione segna l’inizio di una nuova era per i granata, che dovranno fare i conti con diverse sfide sul mercato estivo per plasmare una squadra all’altezza delle ambizioni di Vanoli.

La riorganizzazione della difesa: una priorità

Ad oggi, il reparto della difesa emerge come quello maggiormente soggetto a rivoluzioni. Con il destino incerto di giocatori chiave come Buongiorno e il ritorno post-infortunio di Schuurs, il Torino è alla ricerca di rinforzi. Il non-riscatto di Lovato e le scadenze contrattuali di Djidji e Rodriguez complicano ulteriormente il quadro difensivo, spingendo la dirigenza a cercare almeno un difensore titolare sul mercato.

Il dilemma dei portieri e le incognite

La situazione dei portieri è tutt’altro che risolta. Con l’incertezza sulla conferma di Milinkovic-Savic da parte di Vanoli, e il contratto di Gemello giunto al termine, il futuro di Popa è incerto e sarà deciso a breve. Il Torino dovrà prendere decisioni rapide e strategiche per stabilizzare il reparto tra i pali.

Centrocampo: stabilità e qualche incognita

Il reparto centrocampo sembra essere il più saldo al momento, con giocatori come Ilic, Ricci, Tameze, Linetty, Vlasic e Gineitis che offrono una base solida. Tuttavia, le dinamiche del mercato potrebbero portare a sorprese, rendendo difficile fare previsioni certe sulla loro permanenza.

La sfida delle corsie esterne: bilanciamento necessario

Nella stagione 2023/24, le corsie esterne sono state determinanti per il Torino. Mentre la destra ha visto l’ascesa di Bellanova, la sinistra ha rappresentato un punto debole con prestazioni altalenanti da parte di Lazaro e Vojvoda. Il club granata è alla ricerca di un esterno di piede mancino e deve valutare attentamente il futuro di Bellanova, in un’ottica di consolidamento e miglioramento delle fasce laterali.

Il fronte offensivo: prospettive e nuovi arrivi

L’attacco presenta sfide simili, con solo Zapata certo di rimanere, mentre il futuro di Sanabria e Pellegri è incerto. Il possibile arrivo di Pio Esposito, dall’Inter, potrebbe fornire una soluzione interessante, considerando il suo rendimento positivo con lo Spezia nella scorsa stagione.

Il cammino verso una nuova identità

Il Torino di Paolo Vanoli si trova di fronte a una fase cruciale nella sua evoluzione. Con una difesa da consolidare, un centrocampo stabile ma non immune da cambiamenti, e la necessità di potenziare le corsie esterne e l’attacco, l’estate si annuncia intensa per il direttore sportivo Vagnati. Le scelte fatte nei prossimi mesi determineranno non solo la composizione della squadra, ma anche le aspirazioni del club per la stagione imminente.

