La Juventus continua a tessere la tela per rafforzare la propria squadra in vista delle competizioni future, puntando ad arricchire il proprio reparto offensivo. Tra i discorsi per il rinnovo di Federico Chiesa e i contatti con Felipe Anderson, emerge una nuova interessante prospettiva: Mason Greenwood. Il gioiellino inglese, che ha vissuto alti e bassi, sembra essere tornato in auge, catturando l’attenzione dei dirigenti bianconeri.

Un talento da valorizzare

Greenwood, con i suoi 22 anni, rappresenta un investimento interessante per la Vecchia Signora. La sua situazione contrattuale, in scadenza nel 2025, lo rende un obiettivo ancora più allettante. Nonostante i problemi extracalcistici e un periodo di inattività prolungato durante la sua esperienza al Manchester United, il suo talento resta indiscusso. Con 129 presenze, 35 gol e 12 assist con i Red Devils, Greenwood si profila come un’aggiunta di qualità per la Juventus.

Una seconda chance per Greenwood

La Juventus non guarda al passato controverso di Greenwood, ma piuttosto alla sua rinascita negli ultimi mesi. Dopo un periodo difficile nel quale è stato coinvolto in un caso giudiziario, il giocatore sembra aver trovato stabilità sia sul campo che nella vita personale. La sua nuova vita in Spagna, dove vive con la compagna Harriet, è coincisa con una ritrovata forma fisica e tecnica, evidenziata dalle sue prestazioni con il Getafe.

Una nuova prospettiva tattica per la Juventus

La versatilità di Greenwood offre alla Juventus l’opportunità di diversificare il proprio approccio tattico. Oltre al consolidato 3-5-2 di Allegri, l’arrivo del talento inglese potrebbe consentire alla squadra di adottare schemi più flessibili come il 4-3-3 o il 3-4-3. Questo permetterebbe alla Juventus di adattarsi meglio alle situazioni di gioco e di mettere in campo alternative valide anche in assenza dei titolari.

Il futuro di Chiesa e Felipe Anderson

Mentre la Juventus valuta l’acquisizione di Greenwood, continua anche a lavorare sui rinnovi contrattuali di giocatori chiave come Federico Chiesa. Le trattative per estendere il contratto dell’italiano fino al 2026 sono in corso, con la prospettiva di mantenerlo nel roster per il prossimo Mondiale per club. Allo stesso tempo, i contatti con Felipe Anderson della Lazio proseguono, con l’obiettivo di assicurarsi un altro rinforzo di qualità per la squadra.

Concorrenza e prospettive

La Juventus non è l’unica interessata a Greenwood, con concorrenza proveniente da Spagna e Inghilterra. Tuttavia, il club torinese sembra determinato a inserirsi nella corsa per il gioiellino inglese. Con l’ottimismo riguardo al rinnovo di Chiesa e la possibile aggiunta di Felipe Anderson, la Juventus guarda al futuro con ambizione e determinazione, pronta a competere ai massimi livelli sia in campo nazionale che internazionale.