Nella costellazione degli allenatori di calcio, ognuno porta con sé un marchio distintivo. Se Pep Guardiola trasforma i suoi giocatori in centrocampisti, Massimiliano Allegri ha dimostrato di poter fare di più: trasforma i difensori in veri e propri goleador. È quanto si è visto nell’ultimo match della Juventus contro la Fiorentina, dove il protagonista è stato Gatti, un centrale difensivo divenuto mattatore all’ultimo respiro.

La tattica di Allegri

La vittoria della Juventus contro la Fiorentina non è stata solo frutto di singoli lampi, ma di una strategia tattica ben definita. Allegri ha optato per un solido 5-3-2 in fase difensiva, mirato a contrastare le iniziative esterne avversarie. Ma la sorpresa è stata il contropiede micidiale, con Chiesa e McKennie protagonisti di un tridente d’attacco, supportati da un Cambiaso motore del gioco.

La sfortuna e la tenacia bianconera

Non tutto è stato facile per la Juventus. Tra gol annullati e fuorigioco, la squadra ha dovuto affrontare diverse difficoltà regolamentari. Tuttavia, la determinazione e la voglia di vincere hanno prevalso, con la rete di Gatti che ha suggellato il vantaggio bianconero all’intervallo.

Il tentativo di rimonta viola e la resistenza juventina

Nella seconda metà della partita, la Fiorentina ha cercato disperatamente di rimontare. Mosse d’attacco da parte di Italiano hanno cercato di scardinare la difesa juventina, ma senza successo. Anche le sostituzioni di Allegri hanno contribuito a mantenere saldo il controllo del gioco regalando freschezza alla sua squadra in evidente affanno nella seconda parte di gioco .

Nonostante il pressing viola, la Juventus ha mantenuto la calma e la compostezza. Le incursioni della fiorentina sono state arginate con determinazione, dimostrando la solidità della retroguardia bianconera.

Il più pericoloso della Juventus nel secondo tempo è stato sicuramente il giovane turco Kenan Yıldız (entrato al posto di Chiesa), che però non riuscito a chiudere la partita per la sua squadra.

Tre punti in ottica Champions per la Juve

Alla fine, la Juventus ha portato a casa una vittoria fondamentale, vitale per consolidare la posizione in classifica. Con lo sguardo rivolto alla Champions League, Allegri può contare non solo su una difesa impermeabile, ma anche su un attacco inaspettatamente prolifico. La strada verso il successo è ancora lunga, ma la Juventus dimostra di avere tutte le carte in regola per competere al massimo livello.

